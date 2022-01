Sale del coma la víctima de la explosión del Dakar y Francia ya investiga un posible atentado terrorista

Buenas noticias tras el primer gran susto de esta edición del Dakar. El piloto francés Philippe Boutron ha salido del coma en el que se encontraba este jueves después de una explosión a la salida del hotel Donatello de Jeddah en el inicio de la carrera. Un estallido que no se descarta que haya sido intencionado y que ha puesto en alerta a los servicios de seguridad.

Boutron fue evacuado directamente a Francia con graves heridas en las dos piernas que pudieron ir a más de no haber sido por la rápida labor de su copiloto Mayeul Barbet, sacándole rápidamente del vehículo y evitando que se desangrase con dos torniquetes. Cuatro días después, la familia Boutron ha emitido un comunicado explicando que Philippe ha salido del coma.

"Le hemos visitado todos los días y hemos podido verle y hablar con él. Está lesionado de ambas piernas y necesita tiempo para recuperarse. Hay que ir paso a paso con este tipo de accidentes. Sabremos más en diez días", ha advertido su hijo Benoit.

Del mismo modo, este ha querido agradecer públicamente a Barbet por su labor. "Mayeul salvó la vida de mi padre porque lo sacó del coche y le hizo unos torniquetes", explicó. El copiloto ha sido, precisamente, quien ha insistido en que "lo ocurrido no fue un accidente sino un acto terrorista". "Me quedé pegado al techo. No es normal, normalmente te ves proyectado hacia delante", contó.

Francia investiga si es un acto terrorista

El Dakar no tardó en reforzar sus medidas y controles de seguridad tras la explosión, mientras que el asunto ha tomado ya un tono internacional con Francia involucrándose en la investigación, de acuerdo con CNN.

Desde Sodicars, equipo de Boutron y Barbet, también han mostrado su consternación con lo ocurrido y su intención de descubrir qué se esconde detrás de la explosión. "Lo que queremos saber es la verdad. ¿Por qué? ¿Es contra el rally? ¿Es contra Francia? No sabemos nada de eso. Es de lo que estamos preocupados", explicó Marie-France Estenave, portavoz del equipo.

"Esperamos que la investigación isga su curso, que progrese bien y que encuentren a las personas involucradas", zanjó.

Así fue la etapa 5 del Dakar