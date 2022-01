Una explosión a la puerta de un hotel e incendios: la seguridad en el Dakar 2022 pone en alerta a los competidores

El Dakar 2022 ha empezado con problemas serios, tanto en competición como fuera de ella. Si la etapa 1 dejó claro que la navegación va a ser una pesadilla para todos, no menos lo que vaya a ocurrir fuera.

Y es que a falta de uno, ha habido dos competidores que han visto cómo sus máquinas se incendiaban antes del arranque del raid. Uno de ellos, Romain Dumas, pudo salir a competir gracias a que Nasser Al-Attiyah tenía allí el Toyota de 2019 con el que ganó, así que se lo prestó, pero mucho peor fue para Camelia Liparoti. La italiana, que compite en prototipos ligeros, vio cómo su motorhome se quemaba, perdiendo no sólo mucho material técnico, sino sus pertenencias y documentación.

"Afortunadamente, nadie está lesionado. Estamos bien y sanos. Todavía estoy un poco sorprendida, como cuando no crees que es verdad… te despiertas y es una pesadilla. ¡Pero es real! Perdí todo y no sé qué hacer. (...) No tengo ropa, no tengo nada. Solo tengo mi mono de carrera, casco, zapatillas de carrera y eso es todo", explicaba la italiana, a la que prestaron equipación otros competidores para que pudiera competir.

Alerta de bomba

Aunque este incidente fue serio, no menos que lo ocurrido a la salida del hotel Donatello de Jeddah. Uno de los coches de asistencia de la organización sufrió una explosión, en la que uno de sus ocupantes resultó seriamente herido. Se trata del francés Philippe Boutron, que tuvo que ser evacuado a un hospital en Francia con heridas serias.

Desde la organización emitieron un comunicado en el que informan de una investigación seria, dado que no se descarta que fuera un artefacto explosivo intencionado.

"El vehículo se detuvo de forma repentina a causa de una explosión, aunque el origen de la misma es aún desconocido en estos momentos, sin descartar ninguna posibilidad, incluyendo un acto malicioso", relatan. Como medida extra, han reforzado la seguridad y los controles de acceso al campamento y las zonas comunes donde pasará la caravana dakariana.