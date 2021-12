Isco también da positivo y se suma a la larga lista de bajas por COVID del Real Madrid

Sigue creciendo el brote en coronavirus del Real Madrid. El último en sumarse a la lista de bajas del conjunto blanco, a falta de confirmación oficial por parte del club, ha sido Isco, según adelantó y confirmó Cadena COPE en los últimos minutos.

💥 Se confirma la noticia adelantada anoche



⚪ @isco_alarcon da positivo en COVID-19



📻 #PartidazoCOPE

Así, el malagueño se queda fuera de la lista de convocados para el duelo adelantado contra el Athletic Club, de este mismo miércoles y correspondiente a la jornada 21 de LaLiga, que se completará el fin de semana del próximo 19 de enero.

El contagio de Isco ha sido confirmado este mismo martes, pese a estar desde el pasado sábado aislado por precaución. Sus hijos fueron los que levantaron las primeras sospechas tras presentar síntomas de COVID. El malagueño dio positivo en antígenos y la prueba PCR que se llevó a cabo el lunes le ha dejado descartado para el duelo.

Precisamente este martes, Ancelotti ha hablado sobre su relación con Isco con la que se especuló tras el partido contra el Granada de no ser nada buena. "No hemos tenido enfrentamiento, como se ha dicho. No me enfadé con él porque profesionalmente ha aceptado que el equipo lo está haciendo bien", afirmó sobre el centrocampista.

Isco se convierte de esta manera en el octavo caso de coronavirus en el brote que ha azotado al Real Madrid estos últimos días, sumándose así a los de Modric, Marcelo, Lunin, Rodrygo, Asensio, Bale y Davide Ancelotti.