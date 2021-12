Suspenden un rally femenino en Galicia porque querían regalar ropa interior a las ganadoras

La Federación Gallega de Automovilismo (FGA) ha decidido cancelar la Copa Donas, una prueba para los equipos femeninos del Campeonato gallego de asfalto en la que estaba previsto premiar a las ganadoras con conjuntos de ropa interior, presuntamente, deportiva.

Los premios que causaron el enfado de los equipos participantes, así como un aluvión de críticas en las redes sociales, en principio no había provocado mayores problemas, pero fue el comunicado de uno de sus principales patrocinadores, la cadena de supermercados Gadis, que desmarcó de la competición, lo que provocó la suspensión definitiva de la prueba de 2022.

Dentro do noso programa de RSC temos unha colaboración puntual coa FGA, como con outras iniciativas de apoio ó deporte.

Desmarcámonos totalmente da organización desta proba, así como dos agasallos da mesma. Sentimos unha grande repulsa ante o ataque contra a dignidade da muller. https://t.co/TH5OXT968W — Gadis (@gadis) December 14, 2021

Desde el equipo Melmac Rally Factory han sido de las más beligerantes contra lo que consideran “una falta de respeto hacia la mujer en este deporte que esto se ponga como premio”, y esperan que el comunicado se refiera “a la ropa que va debajo del mono, ropa ignífuga”.

“De lo contrario -denuncian- nos imaginamos que a las organizadoras le van a regalar una liga y a los ganadores de la FGA unos gayumbos de los Simpson en igualdad de condiciones. ¿O cómo va esto?”, denuncia el club en sus redes sociales.

El posicionamiento de este equipo en concreto les ha generado numerosos apoyos pero también muchas críticas, entre ellos la del piloto local Serxiño Pazos, que en un privado les ha dicho: "Tranquilas chicas. Si no queréis el dinero que da en premios dicha marca patrocinadora de la Copa Donas en Galicia voy a hablar yo con ellos a ver si me lo dan a mi. Gracias que a mi no me sobran los sponsors y la verdad no me importa que me regalen también la ropa interior ignífiga. Vosotras seguid pidiendo al bar Paco que seguro que os da más dinero que una marca de ropa", ha ironizado. El mensaje lo han compartido las propias integrantes del Melmac.

Las miradas se dirigen en concreto hacia Iván Corral, el polémico presidente de la Federación Galega, que dentro del ámbito de la Federación Española ya ha sido uno de los más señalados por su vehemencia. En el pasado, de hecho, tuvo una agria lucha con el anterior presidente de la RFEdA, el sempiterno Carlos Gracia, acabó inhabilitado por la justicia y puso a su esposa de presidenta hasta que pudo regresar al cargo.

Desde la plataforma renovaFGA critican que "en pleno siglo XXI es inadmisible que una federación deportiva, en lugar de promover la igualdad en un deporte en el que las mujeres poco a poco, y con mucho esfuerzo, nos abrirnos camino, lo que haga sea lanzar una iniciativa sexista y retrógrada”.

O retorno de Iván Corral á FGA non pode ser máis esperpéntico, sexista, machista e anacrónico. De verdade, en pleno século XXI, pode anunciar un open no que os premios son "conxuntos de roupa interior, MODELO FEDERACIÓN" para as participantes? É esta a FGA que queremos? pic.twitter.com/GJZGeeLpp2 — renovafga (@renovafga) December 14, 2021

En su defensa, la Federación sostiene que uno de los patrocinadores de la Copa era “el fabricante gallego de ropa femenina de marca Pecado Original", que apuesta por prendas de "calidad e ignífugas” aptas para la práctica del automovilismo deportivo.

En el catálogo de la propia página web de la citada marca no existe ningún apartado sobre ropa interior deportiva ni mucho menos ignífuga.