Los galones de Fernando Alonso ante la FIA: su genial conversación con los comisarios del GP de Arabia Saudí

Fernando Alonso no es un piloto más en la parrilla. El asturiano intentó hacerse escuchar por Michael Masi, director de carrera de Fórmula 1 de la FIA y delegado de seguridad, durante el carrera del GP de Arabia Saudí, al tiempo que se quejaba sin tapujos del estado del circuito, en el que había fragmentos de vehículo esparcidos por el asfalto.

"Esta es una situación para safety car. Lo necesitamos. No sé si Michael está escuchando, pero son las peores condiciones de todo el fin de semana. Han sacado multitud de banderas rojas y ahora estamos corriendo a 300 km/h con el circuito así", comentó, casi exigió, Fernando Alonso por radio durante el transcurso de un alocado GP de Arabia Saudí en el que hubo de todo. Tensión, accidentes, dos banderas rojas, varios Safety Car y hasta algún Virtual Safety Car.

La queja de Fernando Alonso llegó cuando Sebastian Vettel inundó la pista con trozos de su coche a veinte vueltas para el final de la carrera. Una situación que el piloto de Alpine consideró bastante peligrosa y por la que puso el grito en el cielo por radio, pidiendo un nuevo safety car.

La reacción de Masi fue utilizar un Virtual Safety Car para limpiar la pista, con los operarios trabajando a destajo aprovechando los momentos en los que no pasaban coches por la zona afectada. Sin embargo la labor de los servicios de limpieza no fue en absoluto impecable, pues no se retiraron todos los fragmentos de vehículo, quedando algunos sobre el asfalto una ver que el Virtual Safety Car desapareció.