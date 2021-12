La FIA, entre Pilatos y Benny Hill en su decisión sobre Hamilton y Verstappen

No me tapo: estoy disfrutando como un cerdo en una cochiquera. Este es el final del Mundial de Fórmula 1 que hubiera firmado con sangre al principio de la temporada, con Lewis Hamilton y Max Verstappen a cara de perro jugándose el tipo por saber quién va a ser campeón del mundo, con polémicas de las que hacen afición. No diré que es digno de los años de Senna y Prost, pero viendo de donde veníamos, me vale de sobra. Prueba de ello es cómo los fans vibraron este domingo.

Lo que no vi venir es que la FIA tomase un protagonismo tal. Ya desde el principio de la temporada se encargaron de dejar claro que la ineptitud y la inconsistencia iban a ser su seña de identidad, con Michael Masi como perpetrante máximo del bochorno cuyo punto álgido, de momento, fue lo de Bélgica que me negaré a llamar Gran Premio.

Sólo el colegio de jueces menos profesional del deporte mundial es capaz de cometer la torpeza de decidir como decidieron el incidente entre los contendientes al título.

Yo tengo claro que no fue culpa de Verstappen, o no tanto como para castigarle, porque es Hamilton quien decide no adelantar a un coche netamente más lento: así lo demuestra la telemetría que, de manera muy falaz, usaron para castigar al neerlandés. ¿Por qué Hamilton no quiso adelantar ahí y luego, cinco vueltas más tarde, sí lo hace? ¿Por qué no le dio la real gana de pasar a un piloto netamente más lento que, además, frena (como así lo demuestran los datos) para devolverle la posición como habían pedido?

Estas dudas no las resuelve la FIA porque posiblemente ni ellos sabrían responderlas. Hamilton causó el accidente porque no quería pasar ahí a Verstappen, admitido por él mismo, y aún así no fue encontrado culpable. Pero OK: puedo comprar lo de la "frenada errática" de Verstappen. Me chirría, pero viendo los precedentes, 'Mad Max' no es un dechado de virtudes deportivas. Entiendo la intención.

Lo que se explica un poco regular es el castigo. Si es culpable de hacer un 'test de frenado', una de las acciones potencialmente más peligrosas que se pueden ver en una carrera de automovilismo, ¿por qué sólo le castigan con 10 segundos? Si además es reincidente, ¿no se merece una sanción equivalente a un 'stop&go' sustituido por 25 segundos en la clasificación final? O incluso más: ¿no sería más coherente una bandera negra y, por tanto, una exclusión?

No lo han hecho porque desde la FIA son conscientes de que Verstappen es el líder del Mundial. Y pase lo que pase, el relato que les beneficia es que él y Hamilton lleguen empatados a la resolución por el Mundial. Aunque crean que el primero hizo una 'cerdada' y el segundo no evitó un accidente porque no quiso, meter una sanción que no tiene efecto real sobre el resultado de la carrera les permite parir y quedar vírgenes.

La FIA, y en concreto Michael Masi, no sólo se lavaron las manos a lo Poncio Pilatos, sino que además nos intentan tomar por tontos. Al menos, con la música de Benny Hill hubiera tenido un toque más de humor.