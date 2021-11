El campeón olímpico Alberto Ginés: "Ojalá mi sueldo fuera millonario y no tuviera que hacer todo eso"

Alberto Ginés sorprendió a propios y extraños al colgarse la medalla de oro en escalada deportiva en los Juegos Olímpicos de Tokio. Un éxito que le ha cambiado la vida hasta límites insospechados, pero que el joven deportista está llevando bien, manejando la situación como mejor puede.

"Mi vida ha cambiado por la repercusión y el reconocimiento. Lo he notado en las redes. Antes mi vida era tranquila, y ahora hay ajetreo. Los eventos son nuevos. No tenía traje, nunca había necesitado, y tuve que comprarme uno. No me molesta, pero me hace algo más difícil el entrenamiento. Tengo que poner más cosas en mi agenda", explica Alberto Ginés en una entrevista con AS. "Ojalá mi sueldo fuera millonario y no tuviera que hacer todo eso. Ahora estoy en una etapa en la que debo cuidar mi imagen y darme a conocer. Pensaba que el boom de los Juegos serían dos semanas, pero sigue. Me sorprende que haya interés, me gusta. Quiero que la marca Alberto se conozca".

Un boom que le ha llevado a recibir invitaciones para eventos, galas y actos institucionales, en los que el escalador siempre ha intentado mantenerse natural y auténtico, aunque haya tenido que pasear su medalla por media España, hasta que finalmente ya ha encontrado el mejor sitio para ella. "Hasta este fin de semana pasado [la tenía] en el cajón de al lado de mi cama del CAR, porque me la reclamaban para eventos o entrevistas, pero ya la dejé en casa de mis padres. No es mi juguete ni mi mascota. A mis padres les hacía ilusión tenerla".

Unos padres que ahora además tienen que convivir con el extra de ser los progenitores de un personajes (más o menos) público. Algo que la familia está aprendiendo a gestionar a marchas forzadas. "El otro día puse [en Twitter] 'me he reventado el tobillo'. A los dos minutos había periodistas llamando a mi padre. Quizás debo poner las cosas más claras. Debo pensarlo un poco más".