Carlos Alcaraz da positivo en Covid y se perderá la Copa Davis

Carlos Alcaraz no disputará la Copa Davis. El tenista murciano ha anunciado hace escasos minutos que ha dado positivo en los últimos tests de coronavirus y no competirá en el torneo.

"Estoy triste por la manera que me pierdo un torneo tan importante y súper especial para mi como es la Copa Davis, me hacía muchísima ilusión poder jugar y poder representar a mi país aquí en Madrid delante de mi gente, pero a veces las cosas no suceden como uno quiere y hay que sobreponerse, es un palo muy duro pero habrá que levantarse ante esta situación y salir reforzado", escribió en su cuenta de Instagram.

Del mismo modo, el joven tenista que tenía todas las miradas puestas sobre él tras una temporada en la que ha irrumpido en el panorama mundial, explicó que "se encuentra muy bien, con síntomas muy leves". A partir de ahora, según ha explicado la Federación, será supervisado por el jefe de los servicios médicos de la RFET.

Alcaraz también ha querido mandar un mensaje de apoyo a la selección: "Muchísimo ánimo a todo el equipo. Estaré animando y viendo por la televisión".

Por su parte, según han anunciado tanto la organización de la Davis, como la RFET, los otros tenistas de la delegación española han sido sometidos en la tarde de este jueves a un nuevo test de PCR, como parte del "plan de respuesta sanitaria" que establece el protocolo.

NOTICIA EN DESARROLLO