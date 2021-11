¿Qué ha pasado con la herencia de Maradona y los más de 500 millones que ganó en su carrera?

Casi cuarenta años de carrera profesional entre los terrenos de juego y los banquillos tuvo Diego Maradona, entre los años 1976 y 1998 y 2008 y 2020. Varias décadas en las que su figura trascendió en numerosas ocasiones lo futbolístico, siendo considerado como un personaje de relevancia a nivel internacional. Todo ello, dio para que el Pelusa amasase una fortuna que, según un abogado cercano a él, "supera los 500 millones de dólares", sumando salarios y contratos a lo largo de su carrera.

Tras su fallecimiento del cual se cumple un año este 25 de noviembre, comenzaron a hacerse públicas distintas propiedades y tesoros que guardaba la leyenda argentina, con la pertinente disputa por su herencia. Sin embargo, esos 500 millones de dólares fueron gastados en distintos bienes y propiedades que poco a poco han ido saliendo a la luz.

De ese modo, la cifra real de dinero que tenía Maradona cuando falleció no es nada fácil de calcular, pero eso no privó a los herederos de comenzar una batalla por llevarse su parte. Tras las primeras investigaciones, la justicia argentina confirmó que solo tenía 6 millones de euros entre todas las cuentas que este poseía en Dubai, Suiza, Bielorrusia, Italia, México y Argentina.

No obstante, desde su país apuntan que el Diego podía acumular bienes por valor de 100 millones de dólares a la que se le suma una enorme cantidad de dinero en negro que ascendería a los 80 millones que manejaba su exabogado, Matías Morla.

Polémica por la marca 'Maradona'

Precisamente, Morla se encuentra en el ojo del huracán por la parte más importante de la herencia de Maradona, su marca personal. Este patrimonio intangible es, por otra parte, el de más valor y el que más ingresos da gracias a todo lo que desde su muerte está generando el Pelusa: series, libros, merchandising...

Los cinco hijos de Maradona han cargado en numerosas ocasiones contra Morla por haberse apropiado de los derechos de su padre. Así, Dalma y Giannina presentaron una demanda por fraude y apropiación y solicitaron al juez que se le prohíba al exabogado de su padre que "ceda, venda, transfiera o disponga de cualquier modo de todas o de alguna de las marcas MARADONA de las que ilícitamente se apoderó o apropió".

Propiedades, coches... y deudas

Maradona gastó a lo largo de su vida el dinero en propiedades, coches, inversiones y demás caprichos. Entre los más conocidos, sus apartamentos en Buenos Aires, en la esquina entre las calles Segurola y Habana, que terminó siendo un lugar de peregrinación de sus aficionados en su muerte, o en Puerto Madero.

Sus propiedades inmobiliarias también le generaron polémicas en sus matrimonios, como con Claudia Villafañe, a la que se responsabilizaba por 80 millones de pesos que, presuntamente, gastó en seis propiedades en EE UU. Finalmente, tras varias operaciones, de estas solo quedaron dos viviendas en el poder de Maradona en Miami.

Por su parte, el Pelusa también era un gran aficionado a los coches de lujo y tenía una amplia colección esparcida en todo el mundo, como un Rolls Royce en Dubai o un 4x4 anfibio en Bielorrusia, además de una colección de Ferraris y algún que otro deportivo de alta gama.

A todas estas compras del argentino, se le suman los regalos que recibió a lo largo de los años. Muchos de ellos se descubrieron unas semanas después de su fallecimiento en un trastero en argentina: una carta de Fidel Castro, la guitarra con la que Andrés Calamaro compuso 'Maradona' o un balón de platino que le otorgó la FIFA.

Maradona: "No les voy a dejar nada"

Sin embargo, todas estos objetos terminarán cumpliendo la última voluntad de Maradona que era la de donarlas a la beneficencia. Y es que Maradona ya había dejado claro que no dejaría nada de herencia. "Yo sé que ahora, cuando uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que dejas que por lo que estás haciendo. Lo único que les digo a todos es que no les voy a dejar nada", explicó.

El abogado de Morla, Mauricio D'Alessandro, explicó cómo Maradona se encargó de dejar la herencia más pequeña posible. "No hay propiedades en el acervo sucesorio de Diego Armando Maradona. Sí hay donaciones por anticipo de herencia y donaciones porque se le antojó a Diego, respecto de algunos bienes que en principio estarían dentro de la posibilidad de estar, que es un tercio del total patrimonio. No hay nadie que haya pasado por el entorno de Maradona, teniendo alguna cercanía íntima, y que no se haya llevado algún bien", aseguró tras la muerte del Diez.

Así, el próximo 19 de diciembre se subastarán muchas de sus pertenencias: coches de lujo, camisetas históricas, balones u otros objetos.