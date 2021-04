El abogado de Maradona carga contra sus hijas: "Le robaron y le abandonaron en sus últimos años"

Matías Morla, abogado y socio de Diego Maradona, cargó con fuerza sobre las hijas del astro argentino, Dalma y Gianinna, a las que acusó de robar y abandonar a su padre en sus últimos años de vida.

“Si se despierta Diego y me recrimina algo es que no me ocupé de dejar entrar al velorio a [su expareja] Rocío [Oliva]. Él amaba a Rocío y estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna. Se sentía traicionado y robado. Yo soy el que estuvo con Maradona siete años nuevos y siete navidades mirando el teléfono y no lo llamaba nadie”, explicó Matías Morla en una entrevista en el canal América. “A Maradona lo abandonaron, se murió solo”.

Al mismo tiempo, las hijas de Maradona acusan a Morla de haber elegido al equipo médico que ahora es investigado por negligencia. Algo que el abogado no acepta. “Si Maradona resucitara no permitiría que me atacaran a mí. Cuando se murió dijo que los ladrones eran ellas”, ´declaró Morla. “Las chicas no me quieren desde que les cortamos las tarjetas de crédito en junio de 2014. Se pelearon porque le robaron”.