Fernando Alonso, emocionado tras volver al podio: "¡Llevo tanto tiempo esperando este momento!"

Han pasado más de siete años entre el podio 97 y el 98 de Fernando Alonso, pero la espera ha merecido la pena. El asturiano estaba notablemente contento y emocionado nada más cruzar la meta del GP de Catar, que no olvidará nunca.

Lo resumía sonriente a su excompañero Jenson Button, encargado de las entrevistas a pie de pista. "¡Llevo tanto tiempo esperando este momento!", admitía.

"Es increíble. Siete años, pero finalmente lo hemos conseguido. Estuve cerca en un par de carreras, pero no fue suficiente. En Sochi fue la última posibilidad, pero hoy estar liderando después de una vuelta, pensaba que con neumático rojo podía liderar, pero no he podido. Y con Checo (Pérez) ha estado muy apretado. Muy contento por el equipo, con Esteban (Ocon) quinto. Un buen domingo", señalaba.

Más extenso estuvo a los micrófonos de DAZN. Una vez bajado del podio, donde se bañó en champán junto a Lewis Hamilton y Max Verstappen, estaba exultante. "Se ha hecho de rogar. Del 97 al 98 hubo una pausa muy grande. Agradecido a todo el mundo que esperó por ello, que confió en que algún día volvería a estar en el podio y tuvo que ser hoy. Contento en que fuera hoy, con un buen fin de semana y buena competitividad", resumió. "Agradecido a todo el mundo que estuvo ahí confiando", insistió.

La charla por radio y el plan

El final de carrera fue muy tenso. El pinchazo de Bottas obligó a ponerse todos en alerta, incluidos los responsables de Alpine, que no dudaron en advertir al piloto español. "Me iba guardando medio segundo por vuelta en las últimas 15 vueltas. En el último sector me iba guardando porque me dijeron que no empujase por miedo a que explotase el neumático. Y yo decía: '¿Pero Pérez va a llegar o no?'. Y yo estaba un poco mosca porque no me decían nada. Yo pensaba: 'Saben que va a llegar y me va a adelantar y no me dicen que tire para que no me explote el neumático y el 4º es un buen resultado como equipo'. Yo ya dudaba de la comunicación del equipo", admitió.

Este podio forma parte del plan, que es muy claro. "Yo he vuelto para intentar luchar por ser campeón una vez más y el 2022 nos ofrece un 'reset' en cuanto a competitividad. Si no somos rápidos el año que viene, es por nuestra culpa, que no hemos hecho bien nuestro trabajo. No es como este año, que era una continuación del año pasado. Sin el 2021 no hubiera estado listo para 2022, hubiera tenido que tener un periodo de transición. Este año formaba parte del plan, el estar un poco más acostumbrado para el año que viene a tope", destacó.

Este ha sido su podio 98, y admite que "ojalá" llegue al 100 algún día y, sobre todo, que no haya que esperar tanto.