El 'DRSGate' del GP de Brasil se salda con Hamilton descalificado y Verstappen multado con 50.000 euros

El GP de Brasil de 2021 ya ha pasado a la historia antes incluso de que se celebren las dos carreras del fin de semana: Lewis Hamilton, candidato al título y defensor del mismo, saldrá último en la carrera al sprint de este sábado después de que la FIA confirmase su exclusión de la clasificación del viernes. Además, Max Verstappen, líder de la general, fue multado con 50.000 euros por tocar el Mercedes del británico con la mano en el parque cerrado. Él se libró de castigo deportivo.

El motivo de la sanción al heptacampeón es puramente mecánico: el DRS del W12 se abría más de los 85 mm que estima el reglamento. Por orden de Jo Bauer, máximo juez técnico de la FIA, comenzó una investigación que duró más de 20 horas y que tuvo ingredientes para convertirse en uno de los mayores culebrones en la Fórmula 1, tanto por los protagonistas como por los argumentos. En concreto, el coche de Hamilton incumplió el artículo 3.6.3 del Reglamento Técnico.

Aunque la prueba era de peso, Mercedes encontró un resquicio inesperado para intentar librarse del castigo: Max Verstappen tocó el alerón trasero del coche de Hamilton, algo totalmente prohibido bajo régimen de parque cerrado. Aunque por pasar la mano no es posible romper o modificar el alerón, desde la escuadra alemana apeló a esa normativa para intentar librarse de castigo. No les salió del todo bien.

Para añadirle un extra de picante, como prueba presentaron la cámara subjetiva del coche de Fernando Alonso.

Esta acción, que como la FIA admite no supuso ningún daño para el coche de Hamilton, le costó a Verstappen la multa de 50.000 euros para evitar que se repita más veces. Aunque la propia Federación admite que es algo muy común que hacen todos los pilotos, dado que no había precedentes, decidieron solventar la cuestión con un castigo económico y no deportivo, toda vez que servirá de advertencia para el futuro, explican.

La situación se tornó demasiado compleja por todas las connotaciones que llevaría cualquier decisión. Verstappen y Hamilton pugnan por el Mundial (llegan a Brasil con 19 puntos de ventaja sobre 107 en juego), por lo que castigar deportivamente a uno, a los dos o a ninguno iba a tener consecuencias directas para la resolución del título.

Tardaron tanto en decidir que se llegó a disputar la segunda sesión de entrenamientos libres, con un alerón trasero nuevo (con permiso de la FIA) en el Mercedes de Hamilton, ya que el presuntamente ilegal estaba siendo aún investigado. En esta tanda, cuando nadie lo esperaba, el más rápido fue Fernando Alonso.

Una vez confirmada la multa a Verstappen, que era el principal argumento de Mercedes, el castigo a Hamilton fue cuestión de minutos. En sus explicaciones, la FIA admite parte de las explicaciones del equipo alemán, como que el diseño del DRS se hizo conforme a la norma, pero también que, o bien por un error propio, o bien por un fallo mecánico, a la hora de someter a las pruebas de medición, no cumplía con esos 85 mm.

Hamilton ya arrastraba cinco posiciones de sanción para la parrilla de este domingo, por sustituir el motor de combustión de su unidad de potencia, por lo que incluso ante una eventual remontada en la clasificación al sprint de este sábado, tendrá harto complicado llegar a los primeros puestos el domingo.

Se presenta una oportunidad de oro para Verstappen con la que romper el Mundial a su favor. Si gana este domingo, incluso con Hamilton segundo, le valdrá con ser tercero en las tres carreras que quedan.