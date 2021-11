Alpine, cuesta abajo en la recta final de 2021: ¿hay motivos para que Fernando Alonso se preocupe?

Cuando Fernando Alonso repase la temporada 2021 (posiblemente lo veamos en una nueva temporada de su documental en 'Amazon Prime'), se verá con perspectiva el auténtico carrusel que ha vivido con Alpine. De ser un equipo que sufría para pasar de la Q1 y alcanzar el 'top 10' en carrera se convirtió en un aspirante a la zona media de puntos e incluso a ganar una carrera loca como la de Hungría.

En esta recta final de campaña se ha vuelto al declive. Bien sea porque el A521 ya ha llegado a su límite de evolución y todos los huevos se han puesto en la cesta de 2022, bien porque los circuitos no son los que mejor se adaptan, lo cierto es que el equipo anglofrancés de Enstone y Viry-Chaitillon lleva varias carreras adoleciendo de más problemas de los previstos.

No todo se explica desde el punto de vista mecánico. El circuito de México benefició notablemente a los motorizados por Honda, como demuestra no sólo la victoria de Verstappen o el tercero de Sergio Pérez, sino sobre todo el cuarto puesto de Pierre Gasly con el AlphaTauri. Los Ferrari no fueron mal, mientras que los Mercedes lo hicieron muy bien el sábado pero no tanto el domingo: Hamilton se vio impotente para pelear con el cada vez más líder del campeonato.

Alpine, que no motoriza a nadie -no tiene otro laboratorio de pruebas como sí le pasa a Red Bull con AlphaTauri o a Mercedes con Williams-, se quedó en una zona gris. En un circuito a 1.200 metros sobre el nivel del mar con menos oxígeno y, por tanto, más sufrimiento de potencia, el A521 quedó retratado.

Las confesiones de Alonso a Sainz

Una de las escenas más curiosas de la 'post-carrera' la protagonizaron Fernando Alonso y Carlos Sainz. El de Ferrari estaba hablando para Sky Sports cuando llegó el de Alpine y comenzaron a entrevistarse uno al otro.

Entre risas comentaron de manera sucinta lo que pasó en la carrera: el trompo de Bottas, la pelea por los puntos... y en un momento dado, Sainz le cuestiona a Alonso por su carrera y su rendimiento. Aquí el veterano bicampeón no se muerde la lengua: "Estuve mejor que ayer (por el sábado). No estoy muy orgulloso de lo de ayer. Hicimos una carrera segura, pero no rápida", dijo Alonso antes de dar con la clave de lo que les está pasando: "Hace dos carreras, los dos coches estábamos en Q3 (entre los diez mejores de la parrilla) y ahora no estamos en esa posición. No sé por qué, pregúntale a ella (dirigiéndose a la periodista)", señaló Alonso, socarrón.

Les bendigo la mañana para los que aún no lo vieron https://t.co/yMyV1Ayltd pic.twitter.com/dzhGbS5LOF — Patry🏎️🏁 simp for Carlos actor era (@vamoschiIi) November 8, 2021

Los resultados le dan la razón a Alonso: con el paréntesis del bochornoso GP de Bélgica, logró diez carreras seguidas entre los diez primeros, de las que las tres últimas de esta terna fueron dos octavos y un sexto. Desde Turquía, tres malos resultados: 16º, abandono y el 9º del Hermanos Rodríguez.

Quedan cuatro carreras por delante y Alpine está luchando a cara de perro con AlphaTauri por la 5ª posición -no tan constitucional para Alonso: este año no ha sido 5º aún- y el dinero que ello conlleva. Brasil, Catar, Abu Dhabi y Arabia Saudí son los escenarios que quedan para que Alonso y Ocon (al que el español está ganando con solvencia 60 - 46 de momento) logren el objetivo. A la salida de México, empatan con 106 puntos. No hay mucho margen.