Alpine la lía con el plan de la clasificación de México: Alonso, eliminado en Q1 por su compañero Ocon

Fernando Alonso y Esteban Ocon han llegado en peores condiciones de prestaciones al GP de México de lo que deseaban. Después de una parte media de la temporada en la que el Alpine había mostrado cierta competitividad, incluida una victoria del francés (con algo de fortuna) en Hungría, se han visto sufriendo en la clasificación de México, hasta el punto de tener que tirar de estrategia.

Para este fin de semana plantearon el cambio de unidad de potencia del francés, lo que le mandaba al fondo de la parrilla. Tirada la clasificación, desde Alpine plantearon que, como hizo Alonso cuando le tocó a él penalizar, el galo jugase a favor del asturiano. La idea era clara: que los dos monoplazas azules pasaran a la Q2, en la que Ocon debía salir para darle rebufo a Alonso y que ganase algo de ventaja para pelear por una hipotética Q3.

El plan no les pudo salir peor. Alonso no sólo no pasó de la Q1, que era la primera premisa, sino que además el que le echó fue el propio Ocon.

Aunque Alonso acabó esta sesión en 16ª posición, las penalizaciones de los de delante le hacen ganar varias plazas en parrilla. En concreto, las sanciones a Yuki Tsunoda, Lando Norris, George Russell y el citado Ocon, que superaron a Alonso en primera instancia (a los que hay que añadir a Lance Stroll, que se accidentó nada más empezar la Q1 y saldría último igual), salen detrás de él.

Por tanto, Alonso saldrá el 12º este domingo en busca de su regreso a los puntos después de dos carreras fuera.