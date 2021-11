Fernando Alonso vuelve a disparar dirección Lewis Hamilton, en una entrevista que ha concedido en Telegraaf en el último episodio de la rivalidad entre el español y el británico. El de Alpine ha lanzado una pulla al heptacampeón con motivo de la recta final del Mundial en la que se está jugando el título con un Max Verstappen más fuerte que nunca.

El neerlandés le está apretando las tuercas de lo lindo a Hamilton, a quien aventaja en lo alto de la clasificación por 12 puntos, y Alonso ha aprovechado para dar su pronóstico sobre quién ganará, dejando un recado para el de Mercedes.

El asturiano ha asegurado que cree que "colapsará por la presión de Verstappen". "Al 100%. Si Lewis solo tiene que competir por el título con su compañero de equipo Bottas, todo es fantástico. Ahora siente algo de presión y se mete en problemas. Max lo lleva muy bien. Es un campeonato muy interesante, también fuera de la pista", aseveró Alonso, 'dando un palo' también a la F1.

"Ya se ha visto durante esta temporada que la maquinaria británica está empezando a funcionar", explicando la gran influencia inglesa en el Gran Circo. "Max me recuerda a mí. No venimos de un entorno británico. Es por eso que, por ejemplo en la lucha por el título, nosotros lo tenemos mucho más complicado. Mira a tu alrededor en la Fórmula 1, la mayoría viene de Inglaterra. Por eso, como rival eres directamente el chico malo", afirmó Alonso.

Para ilustrar su teoría, puso el claro ejemplo de Verstappen. "¿Recuerdas lo que decían de Max? Que era un rebelde y que no respetaba las reglas. Y que siempre sobrepasaba los límites, mientras que eso no era normalmente el caso, únicamente porque él no es británico. Yo he pasado exactamente por lo mismo. Hay muchas similitudes", zanjó el español.

'Magic' también se refirió en la entrevista al cambio de normativa que habrá a partir de la temporada que viene en el Gran Circo, donde espera quedarse "por lo menos tres o cuatro años más". "La remodelación es buena para el deporte. Si eres bueno como equipo puedes ser realmente competitivo. Pero primero estoy con ganas de luchar otras cinco carreras esta temporada", concluyó.