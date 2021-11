Paula Badosa, en el Hormiguero: "Antes cuando Rafa Nadal me venía a saludar, me escondía"

Paula Badosa fue a divertirse junto a Pablo Motos en 'El Hormiguero', en su primera aparición televisiva de calado tras ganar el torneo de Indian Wells.

"Fue una mezcla de todo. Fueron tres horas de partido, después de muchos años luchando y muchos procesos. Fue una sensación de alivio y haber cumplido tus sueños", destacó la tenista barcelonesa. "Pasas por muchas emociones en el partido", destacó, y admitió que lo que lleva peor es cerrar los partidos. "No es como otros deportes, que vas 4-1 y puedes llevarlo de otra manera", señaló, antes de confesar qué estaba bailando en un momento que se hizo viral antes de esa final contra Victoria Azarenka: una canción de Bad Bunny.

También recordó el mal momento que pasó cuando admitió que, mentalmente, tuvo un bajón serio hasta el punto de caer en la depresión. "Es bueno que se haga normal, porque es lo que es: normal", resumió, en una respuesta que viene a destacar la presión que tienen muchos deportistas de élite.

🧠 @paulabadosa nos habla de la parte mental del deporte de élite #BadosaEH pic.twitter.com/v3IefY6OoR — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 2, 2021

Aunque ya está más que asentada en el circuito, hubo un momento en el que a Badosa aún se la consideraba "la española que acababa de llegar". Eso le hacía ser muy tímida, especialmente cuando tenía enfrente al mejor tenista español de la historia. "Rafa Nadal me intimida muchísimo, porque ha ganado muchísimo, y cuando me venía a saludar en algún torneo yo me ponía muy nerviosa y me escondía, que no me viera", admitió, aunque esa vergüenza se le ha pasado poco a poco.