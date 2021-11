Badosa, sobre su depresión al llegar a la élite: "Cuando las cosas no van bien te crees que no vales para nada"

Paula Badosa es una de las tenistas más en forma del circuito en la actualidad. La española se ha proclamado recientemente campeona de Indian Wells, primera de nuestro país en conseguirlo, y vive un gran momento, pero no todo fue alegría en su carrera y así lo recordó este martes en 'El Hormiguero'.

"Hay mucha gente que no es consciente de lo que se pasa hasta llegar ahí arriba. Yo he pasado por esa ansiedad. He pasado por momentos de depresión, que te bajan la confianza y la seguridad. Que cuando las cosas no van bien te crees que no vales para nada", explicó en el programa de Pablo Motos.

"En el deporte de élite, con 18, 19 o 20 años tienes que estar preparado mentalmente para cosas que en otros trabajos tienes margen hasta los 35 o 40 donde puedes seguir triunfando. En el tenis no es el caso. Tienes que hacer un proceso de maduración mucho más avanzado y más rápido que de normal. Eso es antinatural", añadió la tenista, que pide que se normalicen este tipo de problemas de salud mental porque "es lo normal".

"Estar preparado para entrar solo en una pista a enfrentarte a 15.000 personas viéndote, gestionar las derrotas y todo lo que estás expuesto... Es muy duro y lo sufres, que es normal", insistió Badosa.

Cuando vivió esos duros momentos, la tenista decidió darle una vuelta a su estilo para volver a encontrarse en la pista, algo que no todo el mundo entendió: "A veces no está tan bien visto. Fallas más de la cuenta, como apuestas por otro perfil de juego no ganas tanto. Y la gente no cree que puedas ganar tantos partidos", aseguró.