El 'zasca' de Feliciano López a un 'hater' por su convocatoria para la Copa Davis: "Vuelve a por más"

Feliciano López no es un deportista que se calle cuando ve algo que no le gusta. Bien sea por política o por asuntos deportivos, el veterano tenista toledano es de los que dice lo que piensa, tanto en persona como en las redes sociales.

Eso no le impide seguir siendo uno de las mejores raquetas españolas del momento, algo que tiene muy claro Sergi Bruguera, capitán de la Copa Davis, que le ha incluido en la convocatoria para la disputa del torneo en Madrid a partir del próximo 26 de noviembre.

Aunque son los vigentes campeones (en 2020 no se disputó por la pandemia), no todos creen en las posibilidades de los españoles. El ejemplo es el de un tuitero que, de manera muy soez, le dijo a López que no van a lograr nada.

"Os vais a comer un zurullo. Un abrazo zoquetón", le escribió el usuario, a lo que el tenista, no sin cierta sorna, le devolvió el 'cariño' con una foto del trofeo de 2019 y una elocuente frase: "Espero que sea como este de grande... Vuelve a por más", remató.

Espero que sea como este de grande… ☠️vuelve a por más.. pic.twitter.com/rsIsyKXQcg — Feliciano López (@feliciano_lopez) October 25, 2021

Feliciano López, Roberto Bautista, Marcel Granollers y Pablo Carreño repiten en el equipo que se llevó la última Davis, con la gran novedad de Carlos Alcaraz, la gran estrella española emergente del circuito, en sustitución de un Rafa Nadal que está recuperándose de la lesión de larga duración que arrastra.