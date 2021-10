Carreño lidera la lista de España para la Copa Davis; Alcaraz, la gran novedad

España ya tiene a su equipo para la Copa Davis. Los tenistas Pablo Carreño, Feliciano López, Roberto Bautista, Carlos Alcaraz y Marcel Granollers integrarán el equipo rojigaulda en las Finales, que se celebrarán del 25 de noviembre al 5 de diciembre en Madrid, Innsbruck (Austria) y Turín (Italia), tal y como ha anunciado este lunes el capitán del equipo español, Sergi Bruguera, en el Consejo Superior de Deportes.

La gran ausencia del vigente campeón de la Copa Davis será Rafa Nadal, que continúa de baja por lesión. Sí que estarán los siguientes tres mejores españoles en el ranking ATP, Carreño (18), Bautista (20) y Alcaraz (42), en un equipo que también contará con la veteranía de Feliciano y un especialista de dobles como Granollers.

"He elegido los tres mejores jugadores del ranking que veo para competir y luego, con este nuevo formato, es capital el doble y necesito reforzarlo. El año que ganamos, en tres de los cinco partidos fue con el doble decisivo. El doble es muchísimo más importante que antes. Todos los jugadores que vienen están para jugar y confío en todos para hacerlo. Si no, no me los llevaría", explicó Bruguera ante la prensa.

En el caso concreto de Feliciano López, el capitán recalcó que "las condiciones de pista cubierta y moqueta son las que le benefician". "'Feli' es de los mejores doblistas que tenemos, ganador de 'Grand Slam' y cuatro veces de la Copa Davis, una competición en la que se crece", recordó.

Respecto al gran ausente del equipo español, destacó que "a Rafa lo que más le gusta es competir con España y seguro que tiene que estar 'tocado' por no poder participar ni poder defender el título". "Seguro que es una cosa que le haría una ilusión tremenda. Si le apetece venir, estaremos encantados. Lo primero que tiene que hacer es recuperarse de su pie y estar a tope para volver a jugar y competir en la Davis el año que viene", comentó sobre el balear.

Además, Bruguera avisó de que "no habrá muchas bajas" en el resto de selecciones. "Ahora es más cómodo. Cuando acabas las Finales ATP tienes cinco días para llegar y ahora es muchísimo más difícil que haya bajas. Todos los equipos vienen con grandísimos jugadores y en 'indoor' y con pista rápida todo se iguala mucho", concluyó el capitán de España, que en la fase de grupos se enfrentará a Rusia y Ecuador.