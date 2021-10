La polémica de Alonso con Raikkonen y Giovinazzi en Austin que pone en entredicho la coherencia de la FIA

Fernando Alonso fue protagonista del GP de Estados Unidos, pero no por su resultado (abandonó a cinco vueltas del final), sino por una intensa lucha con los pilotos de Alfa Romeo.

El asturiano tuvo tres encontronazos con Kimi Raikkonen primero y con Antonio Giovinazzi después, donde obligó a los comisarios de carrera encabezados por su director, Michael Masi, a establecer cuáles son las fronteras para adelantar por fuera y cuáles no. Fueron tres acciones, que se pueden dividir en dos momentos.

Alonso vs. Raikkonen

El primero ocurrió al comenzar la vuelta 16. Raikkonen alcanzó a Alonso en la recta de meta mientras Giovinazzi iba por delante de ambos. En la temible curva 1, el español 'estranguló' (toque incluido) al finlandés obligándole a salirse por fuera de la pista, algo que aprovechó el de Alfa Romeo para conseguir mejor tracción, defender la posición frente al asturiano y, a la postre, ganarle la plaza.

Alonso no se mordió la lengua e inmediatamente exigió por radio que Raikkonen debía dejarle pasar, dado que consideraba que había ganado ventaja por fuera de los límites de la pista, algo que estaba prohibido.

Dirección de carrera tomó nota del incidente, pero ni advirtió ni sancionó, al considerar que Raikkonen se había reincorporado a la pista por detrás de Alonso y le había adelantado en buena lid, dentro de los límites correctos, sin tener en cuenta que no había perdido tiempo al salirse.

Raikkonen no devolvió la posición como pedía Alonso, y los responsables de Alpine pidieron explicaciones por radio a Michael Masi, en una conversación por radio que dejó claro que el director de carrera salvó de sanción al veterano piloto de Alfa Romeo en contra de lo que dictan sus propias instrucciones:

Alpine : "¿Puedes confirmar que podemos adelantar por fuera de la pista si estamos en el exterior?"

: "¿Puedes confirmar que podemos adelantar por fuera de la pista si estamos en el exterior?" Masi : "No"

: "No" Alpine : "Es lo que ha hecho Raikkonen".

: "Es lo que ha hecho Raikkonen". Masi : "Eso no está bien".

: "Eso no está bien". Alpine: "Entonces, ¿está bien para Raikkonen?"

Alonso vs. Giovinazzi

Alonso tomó nota de lo sucedido y unas vueltas después decidió hacer lo mismo que Raikkonen, precisamente con su compañero. En la vuelta 21, se cambiaron las tornas: esta vez era el de Alpine el que atacaba y el de Alfa Romeo el que defendía.

Alonso se fue largo en la curva 1 e hizo exactamente lo mismo que Raikkonen, pero sin llegar a contactar con Antonio Giovinazzi: frenó más tarde, trazó de manera distinta ese vértice y al reincorporarse le ganó la posición en la contracurva al italiano. Sin embargo, aquí los comisarios decidieron todo lo contrario que antes: advirtieron por radio a Alpine que si Alonso no devolvía la posición sería castigado con una penalización de 5 segundos.

El español recibió la orden y, unas curvas después, se dejó pasar por Giovinazzi.

Giovinazzi vs. Alonso

Cuatro vueltas después, Alonso y Giovinazzi volvieron a coincidir. El escenario fue el mismo, la curva 1. El bicampeón del mundo atacó el interior, esta vez sin pasarse de frenada, y el italiano se defendió... pero llegó a salirse de pista.

Esta acción, muy similar a la de Raikkonen tanto por posición de los pilotos como por los roles de víctima y verdugo, debería haberse resuelto como la primera, pero desde dirección de carrera advirtieron a Alfa Romeo que Giovinazzi debía devolver la posición como Alonso había hecho justo antes, bajo riesgo de ser castigado con 5 segundos.

Tres incidentes similares en el mismo escenario, dos criterios distintos.

✅ Le obligan a devolver la posición a Raikkonen

✅ Pasa a Giovinazzi

✅ Le obligan a devolver la posición a Giovinazzi

✅ Vuelve a atacar a Giovinazzi

✅ Y al final le obligan a Giovinazzi a devolverle la posición a él



"No hemos dado una buena imagen"

Fernando Alonso resumía la sensación generalizada después de la carrera: la falta de coherencia en el criterio de los comisarios deja en entredicho la justicia en la Fórmula 1.

"No hemos dado una buena imagen. Creo que Kimi me pasó por fuera en la curva 1, yo pasé por fuera a Giovinazzi y tuve que devolver la posición, como es lógico. Giovinazzi me pasó por fuera, en la última adelantada que le hice, y tuvo que devolverme la posición, como es lógico. Tres incidentes exactamente iguales, dos fueron de una manera y uno de otra", resumió.

No es la primera vez que Alonso y los comisarios ya discuten por algo similar. "Supongo que en México preguntarán a todo el mundo qué pasó en la primera curva, por qué se fueron todos por fuera. Porque yo lo hice en Sochi y hubo un drama ya en Turquía, así que espero que en México habrá muchas preguntas a quien lo hizo esta vez", ironizó al respecto, para acabar admitiendo que "este deporte es así, para bien o para mal". "Nos gusta y lo amamos porque es así, pero sabemos que no va a ser justo para todos siempre", finalizó Alonso.