La esquizofrenia de los comisarios de la Fórmula 1: Fernando Alonso tiene motivos de enfado

Es complicado resistir la tentación de no quejarse de los árbitros, en general, y de los comisarios de Fórmula 1 en particular. Michael Masi es capaz de acertar y equivocarse en la misma acción, algo que ya se había visto en carreras anteriores y se ha confirmado en Austin.

Fernando Alonso fue la víctima, aunque él mismo se colocó en esa posición. No es casual que los comisarios miren más de cerca sus acciones que las de otros, pero lo visto en Estados Unidos viene a confirmar que hace falta un director de carrera que siempre piense lo mismo. Lo decía él mismo después de la carrera: tres acciones (Alonso vs. Raikkonen, Alonso vs. Giovinazzi y Giovinazzi vs. Alonso) prácticamente iguales, una es incidente de carrera sin sanción y las otras dos no. ¡Y el propio Alonso admite que estas últimas fueron justas, incluso siendo él el gran perjudicado!

✅ Le obligan a devolver la posición a Raikkonen

✅ Pasa a Giovinazzi

✅ Le obligan a devolver la posición a Giovinazzi

✅ Vuelve a atacar a Giovinazzi

✅ Y al final le obligan a Giovinazzi a devolverle la posición a él



Michael Masi queda retratado (otra vez) por su falta de criterio conjunto, y sobre todo por su falta de coherencia. Lo que ha valido en Austin quizá no sea legal en el Hermanos Rodríguez, o en Interlagos o en Yas Marina.

No me las voy a dar de justiciero del deporte, porque este tipo de incidentes añaden salsa a la Fórmula 1 de la que hablaremos (Keep Pushing) durante las próximas semanas, pero ¿se imaginan si por una acción así se decide el Mundial? ¿Hasta qué punto es justo que un juez se convierta en parte implicada?