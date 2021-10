Los 'antivacunas' llegan a la Premier League y la competición británica no quiere un caso parecido al de la NBA

Los antivacunas empiezan a preocupar a la Premier League. La liga británica de fútbol se ha encontrado con un problema similar al de la NBA, con varios de sus jugadores negándose a ponerse la vacuna contra el Covid-19, aludiendo a ciertas teorías conspiranoicas. Una alarma que ha saltado tras el positivo de N’Golo Kanté.

Una publicación del Daily Mail ha hecho saltar la liebre y sólo un tercio de los jugadores de la Premier League cuentan con la pauta completa de la vacuna contra el Covid-19. Además, según el medio inglés, de los 20 equipos de la competición, nada más que siete tiene al 100% de la plantilla vacunada. Algo que se complica más todavía cuando se tiene en cuenta que hay tres equipos, entre los que se encuentra el Newcastle, que no cuentan ni siquiera con el 10% de la plantilla vacunada.

Las teorías sobre el 5G de Bill Gates, los efectos secundarios como la infertilidad y otras hipótesis que circulan por las redes sociales son las que están llevando a muchos jugadores a no querer vacunarse. “Es muy frustrante ya que las teorías de la conspiración están calando en los vestuarios. Tenemos a veteranos, hombres inteligentes, que están diciendo todo tipo de tonterías y no se van a mover de ahí. Uno de ellos me dijo que no necesitaba la vacuna porque podía aumentar su inmunidad tomando vitaminas”, explica un médico de un equipo que ha querido permanecer en el anonimato en la publicación del Daily Mail. “Los jugadores dicen que la vacuna los hará infértiles, que es parte de una trama que involucra a Bill Gates, que la pandemia es solo propaganda. El verdadero problema es que también están contaminando las mentes de los jugadores más jóvenes”.

Al contrario que la NBA, la Premier League no tiene intención de dejar a los jugadores no vacunados sin jugar. La competición británica ha estado en conversaciones con el Gobierno para asegurar que no se impedirá a ‘los antivacunas’ entrar en los estadios. Sin embargo la Premier tiene previsto compensar a los equipos que cuenten con toda su plantilla vacunada relajando los protocolos de viaje, entrenamientos y partidos.