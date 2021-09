Piqué estalla por los enfrentamientos entre Koeman y Laporta: "No busquemos dos bandos"

Sigue la escalada de señalamientos en un Barça en el que lo único que parece no hacer explotar al club es el escudo. Todavía con las constantes pullas de Koeman y Laporta (también a través de su círculo más cercano), el último en haberse sumado a este intercambio de golpes ha sido el portavoz no oficial del club, Gerard Piqué, que ha intentado, otra vez, poner orden.

Tras los discursos pesimistas de los últimos días, que en parte él mismo comenzó con el "es lo que hay" contra el Bayern, el segundo capitán aseguró que está convencido que el Barça acabará luchando por los títulos esta temporada, que los jugadores están centrados en remar a favor y pidió que nadie busque "fricciones" ni "bandos" dentro del club.

"No estoy vistiendo la camiseta del Barça para acabar segundo o tercero, estoy para competir por los títulos"

"Son años convulsos, cambio de presidente, de entrenadores... entre todos debemos dar el máximo para dar tranquilidad. Todos podemos quejarnos o todos podemos remar. Los jugadores estamos para remar. No busquemos dos bandos. Estamos con el presidente y también con el entrenador. El ruido no lo podemos controlar. No queremos pensar en ello", opinó sobre el vaivén de declaraciones.

Con respecto a la competitividad del equipo, Piqué quiso matizar sus palabras tras la Champions y recordar que el equipo tiene muchas bajas sensibles. "Cuando dije que es lo que hay, es que estamos con cuatro bajas arriba. También dije que acabaremos compitiendo. No estoy vistiendo la camiseta del Barça para acabar segundo o tercero. Estoy para competir por los títulos. Estoy convencidísimo, pese al inicio, que estaremos compitiendo", aseguró.

Con respecto al partido contra el Cádiz, el central cree que el resultado "es un mal menor". "La última media hora hemos competido con diez. El partido podía haber caído de los dos lados. El empate es un mal menor. Necesitamos ganar urgentemente pero estoy orgullos de que el equipo ha competido", sostuvo.

Piqué no quiso dejar pasar la oportunidad de mandar un mensaje de ánimo e insistió en "que nadie dude de que van a competir hasta el final". Afirmó que "el equipo está con ganas" pese a que "la situación es complicada para todos" "Venimos de 12 años en la élite, hay que estar ahora todos juntos... Aunque empecemos mal, que nos ayuden... no sabes el bien que nos da que la afición esté con nosotros", zanjó.