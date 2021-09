Piqué retrata la realidad del Barça tras la dura derrota contra el Bayern: "Es lo que hay"

Gerard Piqué ha vuelto a ejercer de capitán y micrófono del Barça y dio la cara tras la derrota de los azulgranas contra el Bayern para hablar claro sobre la realidad del equipo. El segundo capitán dejó un contundente "es lo que hay", que plasma a la perfección lo que sucedió en el Camp Nou, con los locales dando la cara en cuanto a actitud, pero sin el nivel suficiente.

Sin embargo, admitió esperar que con la vuelta de los lesionados haya un cambio de dinámica. "Ahora somos los que somos, durante la temporada esperemos que jugadores lesionados se vayan incorporando, pero estoy seguro de que vamos a terminar compitiendo", advirtió.

"Es un año muy complicado. A pesar de lo abultado de la derrota y de que ellos han sido superiores, creo que el equipo tiene las bases para acabar compitiendo con gente muy joven. Al final de temporada veremos. Ahora hay una diferencia, pero tenemos gente como Ansu Fati, como Ousmane Dembélé, como Kun Agüero, que nos pueden dar arriba para ser competitivos", quiso añadir.

De todas maneras, no escondió que a día de hoy no se cuenta con ellos en la terna para ganar la Champions. "Hay que ser franco: no estamos entre los favoritos. Pero no pasa nada por no serlo. Muchas veces lo hemos sido y no lo hemos conseguido. Las cosas pueden cambiar mucho, como el Chelsea el año pasado. No me quiero excusar. Somos el Barça", recordó.

"Es lo que hay. Somos los que somos".



Piqué da la cara tras el 0-3. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/8ZEdiwX4Rl — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) September 14, 2021

Sobre el apoyo del público, Piqué afirmó que "la gente se ha portado de diez". "Ha ayudado al equipo desde el primer minuto hasta el último. La vamos a necesitar este año. Este mes es clave poder estar ahí y seguir ganando en Liga", concluyó, aunque reconoció que le dolieron los pitos a Sergi Roberto. "Me duelen mucho, conozco a la persona y es un ser humano espectacular. Quiere a este club más que nada. Me gustaría recordar a la gente que no es lateral, es interior. Hace el sacrificio y duele muchísimo", concluyó.