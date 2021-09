Marc Márquez y el dolor del brazo: "Estoy compitiendo, pero no estoy disfrutando"

Para Marc Márquez hay un antes y un después de su lesión de 2020. No sólo le hizo perderse toda la temporada, sino que ahora que ha regresado a la moto y está de nuevo en la pista tampoco le está permitiendo ser él mismo.

"Ahora estoy compitiendo y trato de mejorar mi nivel, pero no estoy disfrutando. Disfruto un par de vueltas o alguna curva. Con el dolor no disfrutas. El objetivo es disfrutar más. Cuando lo haga, iré más rápido", relató en la rueda de prensa previa al GP de San Marino en Misano. El problema es que no hay manera de acelerar su recuperación.

"El plan es tratar de entender cómo mejorar en las próximas carreras", relata. Sus entrenamientos físicos se basan en descansar "tres días después de cada carrera", "luego entreno dos días y vuelo al circuito". "No es como trabajaba en el pasado. El plan A es trabajar en mí mismo", admite.

Tras un mal 2020 y un 2021 bastante mejorable, el objetivo es llegar a 2022 en plenas facultades. Por eso, en los próximos test ensayará con nuevas piezas y en un prototipo con el objetivo claro: "Si mejoramos un poco en ambos sentidos, la moto y yo, podremos luchar por el título. Si no, seguiremos teniendo dificultades".

Pese a que sus sensaciones no son buenas, Márquez ya sabe lo que es volver a ganar (lo hizo en el GP de Alemania) y en la última cita del campeonato, el GP de Aragón, fue 2º.