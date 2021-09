Marc Márquez: "Hay mucho boquerón desinformado hablando"

Marc Márquez ha demostrado este domingo en el GP de Aragón que poco a poco está siendo capaz de volver a ser quien era antes de sus problemas en el brazo derecho. El piloto de Repsol Honda firmó un más que meritorio segundo puesto en Mortorland, por detrás de Bagnaia, y lanzó un mensaje desde el parque cerrado a "los que dicen que el viejo Márquez ya no está ahí".

Posteriormente, ante las cámaras de DAZN, aclaró sus palabras: "Hay mucho boquerón desinformado hablando. Eso forma parte del show y de este mundo, al final un piloto tiene que ser capaz de seguir la suya, como hago yo, de que no le afecte nada, y así lo hago. A veces sale bien, a veces mal. Creo que hoy ha salido bien. ¿Podría haber salido muy bien? Sí, entonces habría sido un héroe, pero me he quedado en bien", explicó.

Márquez se perdió las dos primeras carreras del Mundial y tras su reaparición le costó coger ritmo, quedando fuera en tres carreras consecutivas hasta que logró de nuevo una victoria en el GP de Alemania.

Rendirse no es una opción 💪



En cada curva, en cada vuelta, intentándolo sin parar. Marc Márquez en estado puro. 🔥 @marcmarquez93#AragonGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/o0La3csZpP — DAZN España (@DAZN_ES) September 12, 2021

Este domingo estuvo a punto de firmar la segunda, pero no pudo con Bagnaia: "Por intentarlo no ha sido, así soy yo. Me costaba, ha habido un momento de la carrera en el que dudaba si intentar seguirle e intentarlo, porque sabía que lo intentaría y que tenía las de perder. Vengo de dos carreras consecutivas cayéndome, me caí aquí el viernes y el sábado, no está siendo una temporada fácil. Un podio era bueno, pero si no, no me quedaba tranquilo", comentó el de Cervera, que aseguró sentirse "muy contento".