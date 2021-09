Tebas: "La marcha de Messi no fue una decisión económica, lo sé con seguridad"

Javier Tebas ha vuelto a avivar la llama de la polémica sobre la salida del Barcelona de Messi, con su última entrevista concedida al diario SPORT en la que no ha dudado en asegurar que la marcha del argentino podría haberse evitado y que "no fue una decisión económica". El club azulgrana tuvo que resignarse a dejar marchar a su capitán al no poder cumplir con los límites salariales de LaLiga si le renovaba.

Algo que Tebas ha cuestionado en esta entrevista, en la que ha encendido más de un fuego, comenzando por la marcha del argentino. "Se buscaron soluciones, si es que el motivo era económico. Si ha sido por otro motivo, yo ya no puedo valorarlo. Creo que la temporada que viene, con los números que dé el Barça, veremos si realmente Messi podía haberse quedado o no", explicó el presidente de LaLiga, que inmediatamente después aseguró que "no fue una decisión económica, lo sé con seguridad".

De hecho, Tebas ha ido más allá y ha desvelado por qué toda la seguridad que tenía Laporta en renovar a Messi terminó quedando luego en nada: el acuerdo con CVC. Según el presidente de LaLiga, Laporta "estuvo más de un mes a favor", pero "en las últimas 72 horas se vino todo abajo" y dejó caer que la influencia de Florentino Pérez hizo al Barcelona terminar rechazando el acuerdo... y condenando la renovación de Messi.

"Fue una decisión de influencia de Ferran Reverter sobre Joan Laporta y su entorno, y creo que está muy vinculado al entorno Superliga y a la estrategia que también está siguiendo el Real Madrid", detalla Tebas. "Tengo la sensación que en el Barça hay un secuestro psicológico por parte de Florentino y del madridismo, como un complejo de inferioridad", afirma.

El presidente de LaLiga fue más allá y expuso de manera muy clara cómo ve la relación entre los presidentes de Madrid y Barça. "Florentino es un tipo muy inteligente y que José Ángel Sánchez es el más empático del fútbol europeo. Todo ese glamour y saber hacer, ante alguien que lleva más de diez años sin estar en el mundo del fútbol...", opina.

"Hemos llegado al extremo de que en una comida del Trofeo Joan Gamper ¡estaba Florentino! ¿Quién se lo podía imaginar? No significa que Laporta y Florentino no puedan tener relación, pero el Barça estuvo a favor del acuerdo CVC justo hasta cuando el Real Madrid dijo que no. Blanco y en botella", insistió Tebas.

Siguiendo con el acuerdo con CVC, el presidente deseó que ambos equipos se unan porque "sería lo mejor para el fútbol español", y volvió a incidir en que no es una hipoteca de los derechos de LaLiga, "pero el enemigo lo explicó mal para que hubiese confusión". "Nos estamos asociando con una empresa que nos va a ayudar a crecer en derechos audiovisuales y comerciales en los próximos 50 años, a cambio de un porcentaje de los beneficios, un 10%. Pero ni a cambio de pignoración ni nada", explicó.

El PSG y el Manchester City

Por último, Tebas atacó el tema de los clubes-estado como el París Saint-Germain o el Manchester City, que recordó que ya fueron sancionados por la UEFA (aunque el TAS terminara absoliviéndolos). "Lo del PSG es intolerable, y al igual que con el City u otros equipos. Repito, es intolerable, es un dopaje", denunció.

"En los últimos tres años, el PSG ha recibido inyecciones de dinero por valor de 800 millones. Y sus ingresos comerciales superan en un 20% a los de los gigantes europeos como el Barça, el Madrid o el United. Es imposible, está fuera de mercado. Si esto no se termina, el fútbol terminará teniendo 20 jeques en 20 clubes diferentes dominándolo todo", detalló Tebas, que considera que la solución puede quedar en manos de la Unión Europea.