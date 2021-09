Saúl y la intrahistoria de su salida del Atlético, con Ibai Llanos: "Ayer el plan era que me quedaba"

El nombre de Saúl Ñíguez fue uno de los que más sonó en la recta final del mercado de fichajes. El centrocampista cerró su llegada al Chelsea en los minutos finales del mercado inglés y desbloqueó a su vez las operaciones de Griezmann y De Jong.

Tras cerrarse todo y con la tranquilidad correspondiente, el nuevo jugador 'blue' pasó por el canal de Ibai Llanos para charlar con el streamer con el que explicó todo lo que ha envuelto a su marcha del Atlético de Madrid. Un adiós que ha catalogado como "la decisión más difícil de toda su vida".

"Dos días antes dije a mi mujer que me quedaba, me encontraba bien, estoy bien considerado... Lo único negativo era no jugar en mi posición, me veía estancado en una posición que no era la mía, no podía demostrar lo que quería. Tenía un bloqueo mental", relató Saúl, que insistió en que "ayer (lunes) el plan era que se quedaba en el Atlético".

Ese cambio de posición que no supo digerir fue la clave para que el centrocampista optase por unirse al Chelsea finalmente y "lo único malo" de estar en el Atlético. Saúl ha sido empleado por Simeone como lateral de emergencia, algo que no ha agradado al jugador. "Tenía un bloqueo que no me permitía aceptar mi nuevo rol. La opción del Chelsea es salir de mi zona de confort", explica.

Pese a que aún exponiéndole la situación al entrenador, el Cholo no cambió de parecer, algo que Saúl comprende. "Hemos tenido varias conversaciones. Llevo tres temporadas jugando en posiciones diferentes. El míster lo sabe, pero yo estoy para lo que me pida. Él tiene que mirar por el grupo. Al final creo que todas las partes salimos ganando", opinó.

Por su parte, el ilicitano contó que el Chelsea le ha prometido que entrenará para jugar en su posición, algo que le cautivó de una posibilidad que solo contempló cuando llegó la oferta. En Stamford Bridge coincidirá con Kepa, quien ha sido "un paso muy importante" para que terminase decantándose por los londinenses.