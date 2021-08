La despedida entre lágrimas de Paloma del Río en su última retransmisión en unos Juegos Olímpicos

Hay periodistas y narradores que están irremediablemente asociados a los deportes que retransmiten. Ocurre en el fútbol con voces como Carlos Martínez o Manolo Lama, en Fórmula 1 con Antonio Lobato o antiguamente con Andrés Montes y la NBA. La voz de la gimnasia y en concreto la rítmica es, al menos hasta ahora, la de Paloma del Río.

La veterana periodista de TVE afronta la recta final de su carrera antes de la jubilación y los de Tokio 2020 han sido sus últimos Juegos Olímpicos. Por su apoyo al deporte femenino, Del Río ha sido una figura fundamental más allá de lo que pasara en el tapiz y eso ha sido el foco del agradecimiento que le ha dedicado Almudena Cid, de la que la propia narradora contó infinidad de éxitos.

Única e irrepetible. Aun quedan muchos encuentros por delante. pic.twitter.com/1L3ovKxZ6Q — 𝐀𝐥𝐦𝐮𝐝𝐞𝐧𝐚 𝐂𝐢𝐝 (@almudenacid) August 8, 2021

Entre lágrimas, la exgimnasta le dedicó unas emotivas palabras. "No sé si es tu última retransmisión, porque yo besé dos veces el tapiz, y eso quiere decir que no sabemos qué va a ocurrir. Quiero darte las gracias por el espacio que le has dado siempre al deporte minoritario femenino. Gracias a ti han tenido voz y lugar deportes que tenemos que mirar en las últimas páginas de los periódicos y que les dedican muy poco tiempo en los telediarios. Tú has sido capaz de ponernos voz a muchos deportistas y eres la banda sonora de nuestras vidas", señaló una muy emocionada Cid.

Sorprendida y también con las lágrimas brotando mientras apuntaba las últimas puntuaciones de la campeona, Bulgaria. "Esta será, salvo sorpresa, la última retransmisión de gimnasia olímpica que voy a hacer. En dos meses tenemos el Mundial y me queda la ceremonia. Todo en esta vida empieza y acaba. Yo he sido muy feliz haciendo los Juegos Olímpicos. Nunca pensé que iba a estar en estas circunstancias y solo quiero darle las gracias a la gente por el cariño que me hacen llegar, en la gimnasia y los deportes minoritarios. Si algo ha valido el esfuerzo, adelante. Muchas gracias, Almu, por acompañarme en este viaje, que han sido siete Juegos Olímpicos contigo", dijo Del Río, totalmente rota mientras Cid le cogía la mano, antes de intentar recomponerse para relatar el resultado final.

Sin pelos en la lengua

Paloma del Río es de esas periodistas que no tienen ningún miedo en mostrar su opinión. Referente LGTBI, su defensa del deporte femenino le ha valido numerosos reconocimientos pero también algunas críticas por sus opiniones, especialmente hacia los árbitros. Hasta los últimos días se ha enfrentado a quienes le atacaban, también en las redes sociales.

Sirva como ejemplo este mensaje dirigido a quienes la acusaban de querer que las gimnastas rusas no ganaran.