Fiasco de los españoles en el 3000 obstáculos: Carro se retira, Martos acaba último y Arce penúltimo de sus series

Fernando Carro abría la participación española en la pista de atletismo en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero no pudo terminar su serie de los 3.000 metros obstáculos por problemas físicos.

"Una verdadera lástima. Tenía ilusión por ser quien rompía el hielo", comentó el atleta en zona mixta, donde confesó que tenía una sobrecarga en el isquio. El vuelo, tantas horas sentado y un cúmulo de circunstancias le impidieron rendir al nivel esperado. "Circunstancias de entrenamientos complicados desde que llegué a Japón y saltar sólo con la pierna derecha, lo hacía muy complicado", explicó. "Era adverso pero he salido a intentarlo".

Antes de la prueba, el atleta español publicó un enigmático mensaje en su cuenta de Twitter. "De mí manera tan particular de correr, siempre sacan una cierta similitud con el revolver de un jabalí herido. Así que; lejos de promocionar cualquier tipo de caza. Hoy seré vuestro jabalí herido". Posteriormente explicó que el término "jabalí herido" hacía referencia a que salió a correr con el isquio roto.

Sebas Martos sí terminó su serie, pero se quedó fuera de la final. Su marca de 8:23.07 le llevó hasta la octava posición. "No estoy contento. Alto y claro. Me había recuperado muy bien estos últimos años y había entrenado muy bien este año. De haber hecho mi mejor marca personal habría estado dentro", declaró el atleta tras la prueba. "Tampoco es una mala actuación, porque he estado cerca de mi marca del año, pero quería hacerlo mejor".

El tercer español presente en la prueba, Dani Arce, tampoco pudo meterse en la final al terminar penúltimo en su serie. "Me he equivocado. Creo que tendría que haber esperado. Son circunstancias que no sabes lo que va a pasar en carrera hasta que acaba", explicó el atleta en zona mixta. "A falta de mil metros las piernas iban ya mal".