Los deportistas brasileños incendian las redes en los Juegos y el Comité Brasileño pide "evitar distracciones"

Los deportistas olímpicos brasileños han protagonizado numerosas polémicas en redes sociales frente a rivales y compatriotas durante los Juegos y el Comité Brasileño ha recomendado a sus deportistas evitar las redes sociales durante los días de competición.

"Los Juegos son de por sí un periodo de mucha emoción y extrema sensibilidad y los ánimos pueden exaltarse todavía más en las redes sociales, un ambiente fértil para discusiones".

La rivalidad Brasil-Argentina

Una de las controversias más virales es la publicación de los jugadores de la selección brasileña de fútbol en la que celebraban la eliminación de Argentina frente a España. Los futbolistas publicaron una imagen desde la grada del estadio despidiendo a la albiceleste del torneo, una polémica que ya ha contado con réplica por parte de algunos futbolistas argentinos.

Los jugadores de brasil celebran la eliminación del equipo argentino Instagram

"¿Se cree que porque es deficiente puede hablar lo que le quiera?"

Más allá de la rivalidad entre países, los deportistas brasileños han tenido encontronazos con sus propios compatriotas. Un claro ejemplo son los comentarios subidos de tono entre la portera titular de la selección brasileña femenina de fútbol, Bárbara, con su compatriota Andrea Pontes, atleta paraolímpica en la modalidad de piragüismo.

Andrea Pontes y Bárbara cruzan comentarios ofensivos en redes sociales Instagram

La piragüista paralímpica escribió en sus redes la siguiente crítica a la portera: "Una sugerencia: pongan a @babiarenhart -portera de balonmano- en lugar de @barbaragol1 y está todo arreglado, ¡Brasil, campeón!. Ante esto la guardameta respondió con una serie de mensajes en los que descalificó a su colega: "¿Se cree que porque es deficiente puede hablar lo que le quiera?"

Más conflicto en Surf y Skate

En las dos nuevas disciplinas incluidas en Tokio 2020 también ha habido polémica brasileña. La estrella mundial del surf, Gabriel Medina, atacó duramente al propio Comité brasileño tras no permitirse inscribir a su mujer dentro del equipo. En el caso del skate, la atleta Letícia Bufoni explicó que no celebró la medalla de plata del también brasileño Kelvin Hoefler en la modalidad 'street' porque, a su juicio, el subcampeón no se relaciona con el resto de sus compañeros.

A raíz de este conjunto de crispaciones en las redes sociales de los brasileños, entre los que se incluyen los ataques de los internautas al gimnasta Arthur Nory por un supuesto caso de racismo que cometió en 2015, el Comité Brasileño ha recomendado a sus deportistas contactar con sus familiares y amigos "a través de canales directos" y "seguir las directrices" del Comité Olímpico Internacional para el uso de redes sociales.