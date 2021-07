Muere atropellado el niño que conmocionó al ciclismo por sus lágrimas por Egan Bernal en el Tour de 2019

Las imprudencias en la conducción, una lacra en muchos países y especialmente en Colombia, han segado la vida de Julián Esteban Gómez, de sólo 13 años. Este joven es el último ciclista atropellado en el país, algo que está siendo cada vez más común.

El pequeño Julián era un apasionado de la bici. En 2019 su imagen llorando de emoción en Zipaquirá por el triunfo de su compatriota Egan Bernal en el Tour de Francia dio la vuelta al mundo, y el propio ciclista profesional auspició que persiguiera su sueño para seguir sus pasos. Miembro de la escuela del excorredor Fabio Rodríguez, Julián salía casi todos los días a rodar cerca de su localidad... hasta que un coche le arrolló.

Fue su propio entrenador quien anunció la trágica noticia, acompañándolo de aquella foto. "Hoy te vas sin poder cumplir tus sueños que tenías y me dejas sin tener a quien molestar, solo 13 añitos y un maldito mulero te quita la vida, me parte el corazón tu partida tempranera, solo me resta decirle que te extrañe por siempre mi querido Julián", ha escrito.

La entrevista a Julián hizo que muchos vieran en él la pasión de todo un pueblo, no sólo de Zipaquirá, sino de todo Colombia. Bernal fue el primer ciclista cafetero en conquistar en Tour, algo que ya le granjeó el cariño unánime de todos los aficionados.

La muerte del pequeño devuelve a la primera línea de actualidad las imprudencias con los ciclistas. Colombia, un país con mucha afición a la bicicleta, es uno de los que más atropellos registran al cabo del año y las autoridades han prometido (aunque no han conseguido) tomar medidas para paliar esta lacra.