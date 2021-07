Florentino Pérez carga también contra Vicente del Bosque: "Ni sabe entrenar ni sabe de tácticas. Es un zoquete"

La última víctima de los audios de Florentino Pérez ha sido Vicente del Bosque. Después de que en la mañana del miércoles se hiciesen públicos dos audios en los que el presidente del Real Madrid hacía referencia a Cristiano Ronaldo y José Mourinho entre otros, es ahora el técnico quien sale a relucir en la grabación que airea El Confidencial.

“Ni sabe entrenar ni sabe de tácticas. Es un zoquete”. Está claro que Del Bosque no era del agrado de Florentino, que le despidió después de 36 años en el club blanco, sólo unos días antes de ganar su segunda liga. La marcha del entrenador no fue precisamente la deseada por alguien con su trayectoria. “A Vicente del Bosque no le ofrecen trabajo porque todo el mundo sabe que no es entrenador. Lo de Del Bosque es la mentira más grande que he visto en mi vida”, comenta Florentino en el último audio publicado por El Confidencial.

Del Bosque, como tantas otras figuras del club blanco, se fue la puerta de atrás. https://t.co/u2XIXdtzIt pic.twitter.com/JMvRzdgxEE — El Confidencial (@elconfidencial) July 14, 2021

Además, el presidente blanco cree que Vicente del Bosque no podría haber tenido control sobre un vestuario plagado de galácticos como Bechkam, Figo o Zidane. “Llegó Figo y se hizo íntimo amigo de Raúl y entre los dos, con Hierro, administraban la plantilla. Pobre Vicente, si Vicente no pintaba nada”.

En estas palabras, que corresponden a 2006, Florentino incluso duda de las capacidades de Del Bosque para hacerse cargo de la selección española. “Dicen que va a ir a la Selección ¿o qué? Ya lo que le falta a la selección es Del Bosque, ¿sabes?”. El combinado nacional le entregó el banquillo de ‘La Roja’ en 2008, como sucesor de Luis Aragonés, y en 2010 se coronó campeón del mundo y en 2012 de Europa.