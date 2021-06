Busquets responde con contundencia a Van der Vaart: "Yo tengo más respeto a los excompañeros"

Sergio Busquets no titubeó a la hora de responder a las críticas de Van der Vaart a la selección española, aunque entendió la opinión generalizada tras los dos empates del combinado nacional en los dos primeros partidos de la primera fase de la Eurocopa 2020.

"No entiendo muy bien como él, siendo exjugador, por un minuto de gloria o por un programa de fama hable así. Me parece lamentable. Podría entrar a descalificarlo aún más por varios encontronazos que hemos tenido en mi carrera pero bueno, yo tengo más respeto a los excompañeros", comentó Busquets sobre las palabras de un Van der Vaart que comentó que “España es horrible. Lo único que hacen es pasarla de uno a otro. No tienen ni a un jugador que sepa dar un pase definitivo”.

En lo referente a las dudas levantadas por la Selección, Busquets fue claro. “Entiendo que haya dudas tras dos empates. He tenido la suerte de ganar torneos y en las dos veces nos la jugamos en los últimos partidos”, dijo el capitán. “Cuando tengamos una pizca de suerte en ataque, mejoraremos. Estamos trabajando bien y estamos seguros de que vamos a ganar”.