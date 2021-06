El Dinamarca vs Bélgica se para en el minuto 10 para homenajear a Eriksen con aplausos

El partido de la segunda jornada del grupo B que enfrentaba este jueves a Dinamarca y Bélgica estaba llamado a ser todo un homenaje a Christian Eriksen, el jugador del combinado danés que está hospitalizado desde su desfallecimiento en el debut eurocopero de su selección.

Pancartas en las gradas, camisetas con el '10', su dorsal, a la espalda y el 'You'll never walk alone' ('Nunca caminarás solo') de Jerry and the Pacemakers sonando por megafonía cuando Dinamarca apareció en el terreno de juego.

Además, en el minuto 10 de encuentro se produjo un precioso homenaje de todo el estadio Parken de Copenaghue y de los integrantes de las dos selecciones. El partido se paró para aplaudir durante un minuto al jugador danés a quien todos enviaron su cariño deseando una pronta recuperación.

❤️🙌😢 ¡ESTO ES FÚTBOL!



🛑 Los jugadores paran el partido en el 10' en honor a Eriksen



👏Todo estadio unido, en pie y aplaudiendo #EURO2020 #DEN #BELpic.twitter.com/2fxtxWjnu6 — Carrusel Deportivo (@carrusel) June 17, 2021

Christian Eriksen sufrió un desvanecimiento durante el partido de debut de Dinamarca en la Eurocopa ante Finlandia. El jugador del Inter tuvo que ser atendido por los servicios médicos en el mismo terreno de juego y permanece hospitaliado desde entonces, aunque se encuentra estable e incluso mandó un mensaje de tranquilidad a través de sus redes sociales. Este jueves se conoció que deberá ser sometido a una operación para implantarle un desfibrilador automático.