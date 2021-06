Joaquín celebra no ir a la Eurocopa y la llegada del verano: "Menos mal que no me has llamado, Luis"

Pese a que para Joaquín los años parecen no pasar y a sus casi 40 años sigue rindiendo al primer nivel en el Betis. No obstante, el futbolista gaditano no acude con la Roja desde 2007, algo que parece no molestarle para nada, como ya admitió ante la convocatoria del Luis Enrique para la Eurocopa, donde admitió estar "algo nervioso"... por si el seleccionador "le jode las vacaciones".

Una vez conocida la convocatoria y habiéndose librado de participar en el torneo, Joaquín ha vuelto a escena con su última publicación en Instagram, "celebrando" su ausencia en la lista y la llegada del verano. El gaditano lo hizo como siempre, por todo lo alto y con mucho arte.

En su piscina, tumbado en una colchoneta de lo que aparenta ser un flamenco gigante, y con cóctel en mano, Joaquín celebra no tener más compromisos futbolístico y está a tope disfrutando las vacaciones, a ritmo de 'María Isabel' de Los Payos. "Menos mal que no me has llamado Luis", escribió junto al vídeo que ya se ha hecho viral.

Joaquín renovó su contrato hace poco más de una semana, ampliando su vinculación con el Betis durante una temporada más, hasta el final de la 21/22, el día 30 de junio de 2022.