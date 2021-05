Joaquín confiesa en El Hormiguero cómo Florentino Pérez y Raúl le intentaron fichar para el Real Madrid... en el baño

Prometía risas y la visita del último futbolista que ha ido a El Hormiguero ha dado risas desde el primer minuto. "Ha sido como una peregrinación a la Meca", comenzaba bromeando Pablo Motos sobre la dificultad de traer a Joaquín Sánchez, capitán y leyenda del Betis. "Del Eurobetis", matizaba el futbolista nada más oír el himno del equipo, dado que han quedado sextos y jugarán la Europa League.

Pero fue al programa en otra vertiente: presentar un libro. "Vivir con arte", escrito por él donde cuenta su carrera deportiva. "Quién me iba a decir que iba a venir a presentar un libro, Pablo", empezó a reírse. "Es un libro muy blanco. Es mi vida. Quiero transmitir que nada es perfecto, ni fácil, ni te cae del cielo. Pero hay que ponerle ese arte y esa manera de vivir que te hace superarte", explicó.

Motos le preguntó si le serviría a Mourinho, a lo que Joaquín bromeó: "Soy capaz de hacer que se cuente un chiste cuando se acabe el libro". El libro tiene un foco de autoayuda, por ejemplo cuando hay una derrota. "No hay tiempo, porque a la siguiente semana hay otro partido", explicó.

Más en broma empezaron a tirarse puyas, como cuando el futbolista dijo que era fan del programa y que Motos es muy admirado por él. "Eres el presentador número 14".

Las ofertas del Chelsea y del Real Madrid

Volvió Mourinho a la charla, porque Joaquín pudo ir al Chelsea con el portugués. "Con el corazón en la mano: lo rechacé porque a las 3 de la tarde era de noche", dijo entre risas. Luego más en serio explicó que era una oportunidad muy bonita, que podría haber ganado más títulos "o alguno más que no tengo ninguno". "Me estoy haciendo una casa y el arquitecto no para de ponerme vitrinas. ¡Pon pared para los cuadros, que no tengo trofeos", se rió.

“No me he arrepentido nunca porque en aquel momento era lo que sentía" - @joaquinarte no se arrepiente de negarle a Mourinho su oferta para irse al Chelsea #JoaquínEH pic.twitter.com/0EZdKmSgSj — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 27, 2021

También pudo jugar en el Real Madrid, y de hecho llegó a hablar con Florentino Pérez en una situación muy curiosa: en un baño. "Yo estaba con Raúl, que entramos juntos al baño. Cada uno se sujetó la suya, ¿eh? Y en ese momento al salir entró Florentino Pérez. En ese momento, le dijo que mirara a ver si fichaban al chaval... ¿a ti te ha llamado?", se carcajearon ambos. "Igual es que le bailó un número, el 3 o el 6", bromearon.

No faltaron los chistes, claro:

Después de los chistes, y pedir perdón a quien se pudiera sentir ofendido, se prestaron a un juego: adivinar si los dúos que aparecieron eran amigos o pareja.