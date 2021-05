Del cardio a la tonificación: cómo entrenar con esta tabla multiposición que incluye comba y bandas elásticas

Aunque las buenas temperaturas ya invitan a practicar deporte al aire libre, el indoor y en casa no cesa. Después de comprobar que nuestro salón puede ser un gim perfecto que, además, nos ayude a conciliar la vida laboral y familiar con la deportiva, son muchos los que no quieren renunciar a la buena costumbre de ponerse en forma en el hogar. Pero, para ello, las nuevas herramientas no pueden dejar de entrar en casa, pues, si bien es cierto que hay básicos como mancuernas o esterillas que nunca fallan, hay otros muy buenos para entrenar para los que no solemos tener espacio en casa. A no ser que conozcamos el truco de las tablas multifunción.

Las tablas push-up son una superficie llena de agarres de diferentes colores que nos permiten trabajar, con ayuda de asas y gomas, el tren superior e inferior sin llenar toda nuestra casa de máquinas de entrenamiento específicas. Herramientas de gran utilidad con las que ponernos en forma y trabajar todos los grupos musculares sin dificultad y sin gastar, además, más dinero del esperado: hay modelos a partir de los 20 euros. Sirva de ejemplo este de Grefic que, aunque un poco más caro de lo mencionado, es un modelo muy completo que incluye, también, una cambo y un grip para completar el ejercicio. ¿Te animas a echarle un vistazo... ¡y enamorarte de esta solución deportiva!?

Este kit incluye un entrenamiento completo. Amazon

Cómo sacarle partido a esta herramienta

Comba... para trabajar el cardio. Si queremos que el corazón trabaje para conseguir más resistencia, nuestros entrenamientos tienen que incluir trabajo de cardio. Lo podemos hacer corriendo o incluyendo accesorios tan básicos como la comba que viene en este ‘pack’.

Si queremos que el corazón trabaje para conseguir más resistencia, nuestros entrenamientos tienen que incluir trabajo de cardio. Lo podemos hacer corriendo o incluyendo accesorios tan básicos como la comba que viene en este ‘pack’. Tabla ‘push up’... para tonificar los músculos del tren superior. Esta tabla nos permite trabajar diferentes partes del cuerpo colocando los agarres en las diferentes posiciones que indica el tablero. Para trabajar el hombre se deben colocar en las combinaciones rojas, en las amarillas para la espalda y en las verdes para los tríceps.

Esta tabla nos permite trabajar diferentes partes del cuerpo colocando los agarres en las diferentes posiciones que indica el tablero. Para trabajar el hombre se deben colocar en las combinaciones rojas, en las amarillas para la espalda y en las verdes para los tríceps. Banda de resistencia... para el tren inferior. Las piernas no quedan en el olvido con esta tabla, puesto que cuenta con dos enganches donde amarrar las bandas de resistencia que incluye para poder realizar ejercicios de pierna.

Las piernas no quedan en el olvido con esta tabla, puesto que cuenta con dos enganches donde amarrar las bandas de resistencia que incluye para poder realizar ejercicios de pierna. Grip... para ejercitar la mano y la muñeca. Nuestra manos y muñecas deben estar fuertes, puesto que de ellas depende el peso que podamos levantar en nuestro día a día. Para trabajarlas, este kit incluye un grip con el que hacer ejercicios de fuerza.

