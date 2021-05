Poco puede hacerse cuando la naturaleza se desata, alejarse lo más posible quizás, guarecerse, seguro, y esperar a que escampe. Y si no lo consigues...

El titular golpeó el domingo por la mañana, volando desde muy lejos pero produciendo idéntico repelús: "21 corredores mueren de frío en una ultramaratón disputada en China". Automáticamente surge la pregunta: ¿Cómo demonios ha podido pasar? Llegan las primeras informaciones, se publican las primeras fotos y, junto a esa hecatombe meterológica surge otra culpable: la inconsciencia, el único material en muchas mochilas de los 172 atletas que tomaron el sábado por la mañana la salida en el Trail del Bosque de Piedras del Río Amarillo. 100 kilómetros corriendo mientras el termómetro viaja en montaña rusa.

La mañana, minutos antes de la carrera, invitaba a la manga corta, y un cortavientos como mucho, papel de fumar. ¿Quién recordaba entonces el aviso de la organización en la víspera para llevar material básico de abrigo en altura? Tampoco se conoce el vigor organizativo para obligar a los corredores a llevar lo necesario. Seamos honestos: en la salida de un ultra de montaña, cuanto menos peso lleves, mejor. Lo llaman minimalismo y correr ligero durante 6, 8, 12 horas... pero es ignorancia.

El pelotón llegó al kilómetro 20 roto, cada uno a su carrera y al mando Liang Jing, experto atleta que ya había ganado varios años. Cortavientos remangado y pantalón corto. Fue entonces cuando el cielo se derrumbó: la temperatura bajó de los cero grados, el granizo, el viento y la lluvia helada arreciaron y la altura (entre 1.500 y 2.100 metros, no mucho pero suficiente), hizo el resto.

Apenas había pasado una hora cuando los mensajes de los corredores pidiendo ayuda desesperada comenzaron a llegar y la organización fue consciente del drama que se avecinaba: hizo lo que pudo, carrera neutralizada y un impresionante equipo de rescate formado por 700 personas se adentró en la noche en busca de los corredores que, pocas horas después de echar a correr, luchaban por salvar su vida. "Vengan a salvarnos rápido, varias personas están echando espuma por la boca y han perdido el conocimiento", suplicaba un corredor a través de su teléfono.

No hubo forma de salvar la vida de 21 atletas: Liang Jing no encontró abrigo en su mochila, otro atleta fue hallado totalmente rígido y dos murieron abrazados bajo una manta térmica, buscando un calor imposible o un adiós en compañía, sellando la mayor tragedia en la corta historia de este deporte que ha recibido una dolorosa pero quizás necesaria lección. "A la montaña hay que respetarla", coinciden todos los corredores que ayer charlaron con 20minutos.

Jordi Gamito

Un día después de ganar en Menorca una prueba de 100 kilómetros, este experto corredor de 'ultras' habla por experiencia propia: "Creo que cada uno tiene que ser responsable y respetar a la montaña, que es como el mar, cuando se pone brava... Yo cuando salgo a entrenar solo como mínimo llevo siempre una manta térmica, una vela, un mechero, unos guantes, un gorro, un chubasquero y, si hace mal tiempo, pantalones impermeables. Mínimo hay que llevar eso. Las organizaciones de las carreras en España nos insisten mucho y al principio creemos que nos exigen demasiado, pero luego pasan cosas como esta y mira... Es que una simple manta térmica te puede salvar la vida".

Luis Alberto Hernando

Varias veces campeón del mundo de trail running y ganador de casi todas las carreras importantes de trail en España, Hernando combina su 'hobby' con su trabajo miembro del grupo de rescate de la guardia civil en Jaca. Es de los que piensa que cosas como esta se veía venir: "He dicho en muchas ocasiones que el dorsal en una carrera por montaña no es una coraza protectora y aunque estemos compitiendo y haya una organización que vele por nosotros se pueden dar circunstancias en las que nos vamos a encontrar completamente solos y en las que vamos a tener que resolver, por ejemplo con las 5 premisas de la federación de montaña: conocer la ruta, la meteo, estar preparados física y técnicamente, no ir solo y llevar móvil". "En la montaña -explica Hernando- las condiciones cambian en muy poco tiempo y nos puede sorprender que una actividad que nos ha resultado fácil y segura en poco tiempo se puede convertir en una trampa mortal".