Investigan al Valencia por una presunta negligencia médica "con riesgo de muerte" de un canterano de 12 años

Continúan creciendo los problemas del Valencia, esta vez, en los juzgados como presunto culpable de que un canterano de 12 años estuviese cerca de perder la vida por una negligencia médica del club. 'El Confidencial' destapa la historia de un juvenil del equipo que comenzó a sentir dolores abdominales, vómitos y diarrea en un torneo en Egipto en 2019.

El futbolista comenzó a sentir síntomas que el enfermero que viajó con el equipo, único personal sanitario, aludió a una gastroenteritis ya que otros compañeros del equipo habían padecido indicios similares aunque en menor grado. El canterano fue tratado también con Ibuprofeno y Primperán aunque sus dolores no cesaban.

No fue hasta su vuelta a Valencia cuando sus padres decidieron llevarle al hospital ante el aspecto "cadavérico" que tenía su hijo. Estos habían viajado también a Egipto, pero inicialmente no pudieron ver al joven "para no quebrantar las normas de la concentración del equipo".

Tras las primeras pruebas que revelaron unos niveles alarmantes, sobre todo en sodio, el posterior TAC y ecografía hacían ver que el canterano requería de una operación ante el riesgo de sufrir una perforación, que localizaron tras la cirugía en el duodeno, posiblemente, por el gran consumo de medicamentos como el Ibuprofeno. Más de dos semanas estuvo ingresado, con paso por la UCI incluido, antes de recibir el alta.

Así, según el citado medio, los progenitores interpusieron una denuncia en el Juzgado Central número 3 de Madrid contra el Valencia como responsable civil por un "delito de lesiones por imprudencia grave" y "con riesgo de muerte", que en estos momentos investiga la Audiencia Nacional.