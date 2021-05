Conor McGregor es padre por tercera vez: "Gracias, Dios, por todo lo que me has dado"

Conor McGregor y su prometida, su pareja de toda la vida Dee Devlin, han sido padres por tercera vez. El luchador de la UFC presentó en las redes sociales a Rian, el tercero de la familia, que les convierte en familia numerosa y que nació en la mañana de este lunes.

'The Notorius' y Devlin fueron padres por primera vez en 2017, cuando nació Conor Jr. En 2019 llegó Croia, la única hija de la pareja y ahora dan la bienvenida a Rian.

"Gracias dios por todo lo que me has dado. a mí y a mi familia en este mundo", escribía el luchador. "Tanto el bebé como la mamá 'wonder woman' están genial. El clan McGregor ahora es de cinco y el bebé ha llegado sano", añadía.

Está previsto que 'The Notorius' vuelva a pelear contra Dustin Poirier el próximo 10 de julio en Las Vegas, en un combate al que asistirán más de 20.000 espectadores -las entradas se agotaron en cuestión de segundos- en uno de los eventos más esperados.