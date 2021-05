En Italia señalan a Cristiano Ronaldo y plantean si la Juventus debe venderle

Cristiano Ronaldo no pasa sus mejores momentos en la Juventus. El delantero portugués no es suficiente para que el conjunto bianconero se mantenga en los puestos altos, y aunque la culpa está repartida entre el entrenador (todo apunta a que Andrea Pirlo no seguirá), también aparece él en la foto de los señalados.

La Juventus ha caído de la zona de Champions League. A falta de tres partidos para el final del campeonato, son quintos con 69 puntos, a uno del Nápoles, cuarto, y a tres de Atalanta y Milan, segundo y tercero respectivamente. Pero también tienen a cinco a la Lazio, sexta: matemáticamente no sólo pueden quedarse fuera de la máxima competición continental, sino incluso de la Europea League. Todo ello sin tener en cuenta la eventual sanción de la UEFA por la Superliga.

Pase lo que pase, esta no ha sido la temporada soñada por la Juventus, y Cristiano Ronaldo lo ha notado. No tanto por sus números, que son similares a los de la campaña pasada, sino por las sensaciones que transmite. El luso está dejándose ir en esta recta final de temporada, acusan sus detractores, y ya hay voces que incluso piden su venta, argumentando además el factor económico.

Massimo Mauro, exfutbolista juventino, tiene claro que su etapa ha pasado. "Es fundamental que se vaya. Sería una locura cuestionar el valor de los logros del jugador, pero tal y como entiendo el futuro de la Juve, ese es un proyecto basado en la contención de costes y un jugador como Ronaldo no tiene espacio. Por eso debería estar donde pueda ganar el dinero que gana, ya que no creo que esté dispuesto a recortar sus ingresos. Por su bien y el de la Juve, creo que el portugués debería cambiar de equipo", ha señalado en 'La Gazzetta dello Sport'.

Todo lo contrario apunta otro ex del conjunto turinés, Nicola Amoruso, que ve a Cristiano como la piedra sobre la que edificar el nuevo proyecto. "Después de un año tan difícil, creo que la Juve debe comenzar de nuevo con Ronaldo por el deseo de redención, por el deseo que seguramente tendrá de volver a demostrar su valía. Como campeón también querrá dejar una huella importante en la Juve. Y para el club sería una ventaja volver a empezar con él", afirma en el mismo periódico.