Condena unánime de los clubes de LaLiga a la SuperLiga y satisfacción de Tebas: "Se está diluyendo como un azucarillo"

LaLiga convocó una reunión de sus clubes para estudiar la situación del fútbol europeo tras la crisis abierta por la llegada de la Superliga que, aunque ha acabado desinflándose, ha generado un cierto desasosiego entre los equipos de Primera y Segunda División.

Tras la misma, han emitido un comunicado de rechazo unánime, firmado por todos excepto por Real Madrid, Atlético y FC Barcelona, que son los fundadores de la Superliga presentes en España. Los clubes presentes han rechazado por unanimidad y enérgicamente los planes de creación de esta competición. Todos los clubes creen firmemente en el mérito deportivo como único criterio para poder clasificarse para las competiciones internacionales a clubes a través de las respectivas ligas nacionales", señalaron en un comunicado.

En el aseguraron que "la oposición mostrada de forma global durante los últimos días ha puesto de manifiesto que una liga europea cerrada y elitista es inviable y no deseada".

"Las reacciones que se han visto en toda Europa demuestran cuán importante es un ecosistema abierto para el fútbol y la comunión con los aficionado", añadió el texto firmado por todos.

"Si tan buena es, que no la hubiesen hecho clandestinamente"

Javier Tebas se mostró satisfecho por la reacción unánime de sus asociados, y explicó su punto de vista al respecto. "Se está diluyendo como un azucarillo", presumió nada más arrancar. "Lo negativo es el mensaje que se ha dado. No pueden decirnos que vienen a salvarnos de la ruina, porque no es cierto. Ni que no dañan las competiciones nacionales. Lo hacen, en lo económico y en lo deportivo. En la meritocracia. Y, por último: Si tan bueno fuera, no lo habrían hecho a escondidas", dijo el dirigente aragonés.

Tebas asegura que se siente traicionado, porque "hubo diálogo hasta el viernes y luego salieron con el comunicado el domingo. "A algunos clubes no les gustaba la nueva Champions y han ido a reventar el sistema", insisitió.

Más allá de posibles sanciones, el presidente de LaLiga da el proyecto por finiquitado. "Yo no sé si es la "bi Superliga", o "Tri Superliga", porque quedan dos o tres. No se puede crear lo que ellos quieren crear. Los equipos alemanes jamás van a estar. Los clubes franceses jamás va a estar en esta competición. La Superliga, tal y como está concebida, está muerta. Que sean realistas. Tocar la puerta ahora para una negociación es hasta cínico", finalizó.