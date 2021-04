Examen al futuro de Koeman en la final de la Copa del Rey: ratificación o dudas

Ronald Koeman ha conseguido una cierta estabilidad de resultados y juego en el Barcelona. Mayoritariamente tiene de su lado el apoyo de la afición y de los jugadores, pero lo cierto es que afronta unas semanas en las que se juega mucho.

El Barça está atravesando por un periodo de transición, desde la nefasta época final de Bartomeu hasta que asiente el proyecto Joan Laporta. Aunque el presidente no tiene intención inicial de dejar fuera a Koeman, un nuevo fracaso puede ponerle en el alero.

El Barça de Koeman no ha ganado ningún título, a día de hoy, y en los momentos clave ha fallado. Perdió la Supercopa de España con el propio Athletic, fue eliminado por el PSG de la Champions y perdió el Clásico con el Real Madrid. Esta realidad es el principal argumento de los críticos con el neerlandés. El 'run-run' ya lleva tiempo sobrevolando el Camp Nou y el nombre de Xavi Hernández está sobre la mesa.

Este sábado tiene la oportunidad de alejar esas nubes... o de que la tormenta se cierna aún más sobre su cabeza. El técnico neerlandés se mostraba optimista de cara al partido de este sábado, la final de la Copa del Rey, tanto sobre sus opciones como sobre su futuro.

"Es importante para el club. La situación de poder ganar un título importante esta temporada es bonito. Hay que recordar que en enero cuando jugamos la final de la Supercopa la situación era peor. Hemos mejorado muchas cosas. Teníamos una trayectoria de 19 partidos sin perder. Perdimos la semana pasada uno importante, pero nunca pienso que ganar o perder dependa mi futuro. Lo más importante es poner la energía en el equipo, prepararlo de la mejor manera posible para ganar el título", señaló en la rueda de prensa.

🗣️ @RonaldKoeman: "Es importante ganar este título para el club. Es algo bonito. En enero, cuando se jugó la Supercopa, estábamos peor".



No obstante, Koeman es consciente (porque ya lo ha vivido) que no ganar le puede colocar en una posición complicada y le arreciarán las críticas.

"Hemos tenido una racha de 19 partidos y tengo que responder a preguntas sobre mi futuro. Tengo que aceptarlo, pero no estoy de acuerdo. Ustedes tienen que hacer su trabajo. Tengo un año más de contrato. Sé antes del partido lo que pasará si ganamos y lo que pasará si no ganamos. Es extraño, pero es mi trabajo, hay que lidiar con esta presión y yo lo acepto. Sé manejarla", se defendió.

Aún perdiendo, aún tendrá el argumento de que están vivos en la Liga. Para ello no puede perder el partido contra el Atlético de Madrid, que se disputará el 8 de mayo. Si no tropieza más este mes y sigue optando al título, esa será la auténtica piedra de toque que decida su destino. Si no, puede ir haciendo las maletas.