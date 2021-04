Thuram y el racismo en España: "Llamar a un negro 'negro' no es racismo, es algo cultural"

Lilian Thuram, exfutbolista entre otros clubes del FC Barcelona y campeón del mundo con Francia en 1998, considera que "es muy importante denunciar" los problemas de racismo en el fútbol porque de no hacerlo se traslada el mensaje a los espectadores de que "es algo normal".

"En el tema del racismo hay personas que están en cierta neutralidad cuando la neutralidad no existe. Si no denuncias el racismo quiere decir que mantienes a la sociedad como está y lo aceptas", apuntó Thuram durante el seminario online 'Prevenir el racismo en el deporte/Promover la inclusión desde el deporte' organizado por el ayuntamiento de Bilbao.

El exjugador, impulsor de la fundación que lleva su nombre con el fin de promover una educación no xenófoba, recordó que en su etapa como jugador en Italia, en el Juventus y el Parma, "había aficionados que hacían ruidos de mono" y él instaba a sus compañeros y al club a denunciarlos públicamente.

"La mayor parte de los jugadores y los dirigentes me decían 'no pasa nada, no es grave'. No se daban cuenta de que participaban en que las cosas no cambiaran. Por eso las cosas no cambian. Porque la gente que debería luchar para acabar con el racismo tienen el prejuicio de que no pasa nada y no es grave", denunció.

Añadió que en España comprobó que "llamar a un negro 'negro' no es racismo, es algo cultural". "Pero lo interesante es que las mismas personas no dicen 'eh blanco'. Las personas que deben encontrar soluciones no se dan cuentan de que ellos mismos están cargados de prejuicio y no entienden ese prejuicio porque es cultural", explicó.