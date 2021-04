La campeona de snowboard Chloe Kim teme por su vida debido a los ataques racistas: "Llevo un cuchillo en el bolso"

El racismo no tiene límites y el mundo del deporte es escenario de diferentes incidentes de esta índole más habitualmente de lo normal. La última persona en denunciar insultos y acoso en redes sociales por su color de piel ha sido Chloe Kim, la snowboarder más famosa del mundo.

La eterna campeona Chloe Kim confesó en una entrevista para ESPN que lleva siendo objeto de acoso y sufriendo ataques racistas por su origen asiático desde los 13 años, aunque desde el comienzo de la pandemia la situación ha ido a peor. La pesadilla de Kim empezó cuando consiguió su primera medalla en los X-Games de Aspen en 2014. “La gente menospreciaba mi logro porque decían que era asiática o me decían que me volviera a China y dejara de robar medalla a las chicas blancas del equipo”, cuenta la snowboarder.

Los ataques hacia aquella adolescente fueron tales que Kim dejó incluso de hablar coreano en público con sus padres porque sentía vergüenza. Pero lo peor fue que, como ella misma admite, “llegué a odiar Asia”. El éxito y las medallas no han hecho que la joven de ahora 20 años deje de sufrir el acoso que la persigue desde hace años. “Que sea una profesional o gane medallas olímpicas no me ahorra los problemas de racismo, ahora recibo cientos de mensajes racistas al mes, quizás 30 al día”.

Esta compleja situación ha llevado a Chloe Kim a confesar que normalmente lleva en el bolso un spray de pimienta, un táser y un cuchillo para defenderse. “Los insultos han aumentado desde que empezó el coronavirus”, declara la deportista, que admite que teme por sus padres cada vez que salen a la calle. “Tengo la sensación de que van a atacar a mis padres y que voy a recibir una llamada diciendo que ha pasado algo”.