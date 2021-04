"Controlarle era un crimen", "perdió al día siguiente de un control", las graves insinuaciones del exjefe del dopaje francés contra Nadal

Graves declaraciones del exjefe de la Agencia Antidopaje de Francia entre 2006 y 2015, Jean-Pierre Verdy. El exdirigente ha contado en una entrevista a L'Equipe cómo en 2009 decidieron hacer test antidoping sorpresa y Nadal y su entorno no se lo tomaron muy bien.

"Controlarle era un crimen de lesa majestad. En 2009 fue la única vez que nos permitimos hacer controles por sorpresa. En Bercy los pudimos hacer a 7 tenistas: 3 franceses, 3 alemanes y 1 español. Con los franceses y alemanes no tuvimos ningún problema. Con el español no sucedió lo mismo", explica.

Verdy entonces cuenta cómo reaccionó Toni Nadal ante tal test: "Desde el primer momento el médico Samir Mesbahi, Nadal y su entorno fueron muy hostiles. Toni Nadal me llenó de injurias con un buen francés por haber ordenado el control. 'Esto es un escándalo', gritaba", cuenta.

Y va aún más allá, con insinuaciones que sorprenden: "En todo caso, espero que no fuera por nuestra intervención que al día siguiente Nadal cayera claramente contra Djokovic. De hecho, Nadal también perdió el día siguiente de un control en Roland Garros, en octavos contra Soderling", comenta,

Verdy ha escrito un libro en el que habla de su etapa al frente de la lucha contra el dopaje y del que han trascendido sus acusaciones a Lance Armstrong: "Él es la mejor estafa. Con complicidad a todos los niveles. Recibió un trato especial. Muchos me dijeron que no debía atacar a las leyendas, que me iba a encontrar solo. Pero creo que tenía un motor en la bicicleta".