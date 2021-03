Toni Nadal responde a las desafortunadas declaraciones de Benoit Paire: "No le hace ningún favor al tenis"

Las recientes declaraciones del francés Benoit Paire han revolucionado al mundo del tenis. El galo habló en L’Equipe y confesó que no le importaba perder y no entrena entre un torneo y otro, ya que por ganar un ATP 250 se embolsaría 30.000 euros, mientras que por perder se lleva 10.000. Ante estas afirmaciones, Toni Nadal ha sido muy crítico con Paire.

"No ha estado acertado con lo que ha dicho, no le hace ningún favor al tenis ni a él mismo. Se da poco valor al esfuerzo. Si está cansado de la situación actual mejor que se lo hubiera guardado", declaró el mentor de Rafa Nadal en una entrevista para Antena 3.

La profesionalidad de Paire ha estado en entredicho en múltiples ocasiones, como por ejemplo cuando fue el primer tenista en contagiarse de Covid-19 en la burbuja de la USTA en New York después de admitir que había ido a Manhattan, algo completamente prohibido por la organización. Sin embargo no quedó ahí la cosa y dio la nota en Roma, cuando se quejó de haber perdido en primera ronda por no haber jugado un día más tarde debido a su cuarentena en New York, marchándose a Hamburgo, donde jugó pese al positivo por Covid-19 que dieron los restos de virus que todavía tenía en su cuerpo.