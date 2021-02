Toni Nadal es una de las apuestas fuerte de Víctor Font de cara a las elecciones a la presidencia del FC Barcelona. El tío de Rafa Nadal y hermano de Miguel Ángel, que jugó en el Barça en los 90, tiene un punto de vista muy particular del deporte y el deportista. Según le contó a AS en una entrevista, ocuparía el cargo de responsable del área de comportamiento del club.

“Nunca he pretendido que mi sobrino [Rafa Nadal] fuese un ejemplo para la sociedad, pero al menos que no fuese un mal ejemplo. El Barcelona es mucho más. Lo siguen millones de personas. El comportamiento de los jugadores marca tendencias”, explica Toni Nadal. “Si uno en su vida privada quiere hacer un disparate, lo entiendo, pero si representas a un club, no debes”, continúa.

Precisamente eso es lo que quiere Víctor Font de él. “Me explicó que tiene la creencia de que tendríamos que buscar un modelo de comportamiento de todos, de arriba abajo, y creyó que puedo ser una persona que haga un trabajo en esa área”, comenta Toni Nadal. “Entrené a Rafa para que fuese un gran tenista, pero siempre pensé que la mejor manera de que fuera un gran tenista es que fuese una persona correcta”.

La diferencia es que Toni Nadal tendría que lidiar con un grupo de jugadores y un cuerpo técnico en el que hay personalidades muy fuertes, como por ejemplo la de Gerard Piqué. Sin embargo, eso tampoco sería un problema. “He podido hablar con él alguna vez. Piqué es un gran jugador y me quedo en eso. Si se da el caso de que Víctor Font sea el presidente, que espero que así sea y cada vez vamos más encaminados a eso, ya llegaría el momento [de hablar con él]”, declara Nadal. “No vayamos a pensar que Rafael es la madre Teresa de Calcuta y los jugadores del Barça tienen que ser Vicente Ferrer. Normalidad. Cada uno tiene su manera de ser y su manera de entender el mundo”.

Precisamente las comparaciones con Rafa Nadal estarían a la orden del día si llegase el momento, incluida una con Leo Messi. “Se pueden comparar porque los dos están teniendo una carrera de éxito muy larga. Me preguntaron quién era el mejor deportista. No sé si hay un deportista en la historia mejor que Messi, porque está en un deporte global, que lo ve todo el mundo”. Además Toni Nadal va incluso más allá y le pone a la altura del mismísimo Michael Jordan. “Está ahí arriba con Jordan... Con unos cuantos. Para que uno se mantenga tanto tiempo allí arriba, se tienen que dar muchas circunstancias. La primera es el compromiso con lo que están haciendo. Messi y Rafael tienen ese compromiso. De seguir estando allí, de las ganas de jugar... Y luego Messi tiene unas condiciones estratosféricas”.