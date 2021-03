Cumbre entre Pau Gasol y Joan Laporta nada más volver ambos al FC Barcelona

El Barcelona ha vivido en apenas quince días dos regresos sonados. El primero se produjo en el equipo de baloncesto, con un Pau Gasol que quiere su último baile defendiendo la elástica donde empezó su leyenda.

El último, el presidente Joan Laporta, que nada más ganar las elecciones visitó las instalaciones del club. Ambos se encontraron, propiciando una curiosa e inesperada cumbre con Juan Carlos Navarro, hombre fuerte del baloncesto con Laporta, como cicerone de ambos.

El encuentro se ha producido en el Palau Blaugrana, donde ha ido Gasol nada más pasar los pertinentes reconocimientos médicos. El jugador, que será presentado próximamente, se encontró en los pasillos con Laporta, que iba recorriendo de nuevo el pabellón junto a Rafa Yuste, responsable del área deportiva del presidente, y Navarro.

"Mañana de revisión médica y de visita a la ciudad deportiva en la que he tenido la oportunidad de saludar al presidente Joan Laporta", ha compartido en redes Gasol. El Barcelona también ha hecho público un vídeo del momento.

Juntos vieron un poco del entrenamiento del equipo junior que estaba trabajando en ese momento, mientras Navarro (que se encarga actualmente del baloncesto formativo en el club) les iba hablando de las perlas que tienen en la cantera culé.

Así se gestó su vuelta

"Es un cambio importante que hago con ganas de empezar y de acercarme al momento de volver a la pista y de ayudar al equipo. Me encuentro bien, he hecho parte de las pruebas médicas, y tengo ganas de empezar", señaló Gasol, en declaraciones a los medios del Barcelona. Aunque está ansioso por volver, no va a acelerar pasos.

"Lo empecé a hablar con Juan Carlos Navarro, que está en el club en la base, y le dije que me estaba planteando el volver a Europa y que había interés de algunos equipos. Pero si volvía, tenía que ser con el Barça", reconoció. "Todo fue bastante rápido, una conversación con 'Saras' (Jasickevicius) para mí era fundamental. Hablamos y le dije que cómo lo vería él, cómo encajaría en un grupo a un buen nivel. Y entender que estoy en proceso de recuperación", argumentó.

"Hace casi dos años que no juego y tengo una edad, y dijimos que tendríamos que ir paso a paso y poco a poco. Aquí estamos, en un proyecto y en una etapa muy bonita que espero que funcione. Espero que así sea", deseó.